Пограничники ликвидировали 14 оккупантов, уничтожили фортификационные сооружения и блиндажи на Волчанском направлении. ВИДЕО
Артиллеристы пограничной бригады "Гарт" на Волчанском направлении накрыли огнем опорные пункты врага: ликвидировано не менее 14 оккупантов, разрушены фортификационные сооружения, блиндажи противника и уничтожены транспортные средства.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
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