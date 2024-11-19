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Пограничники ликвидировали 14 оккупантов, уничтожили фортификационные сооружения и блиндажи на Волчанском направлении. ВИДЕО

Артиллеристы пограничной бригады "Гарт" на Волчанском направлении накрыли огнем опорные пункты врага: ликвидировано не менее 14 оккупантов, разрушены фортификационные сооружения, блиндажи противника и уничтожены транспортные средства.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19210) Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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Потім, після звільнення території, бульдозером просто вирівняти ритвіни...
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19.11.2024 19:22 Ответить
збирачі металобрухту розкопки будуть проводити
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19.11.2024 20:12 Ответить
Гарно!
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19.11.2024 21:41 Ответить
 
 