УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7060 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 367 3

Прикордонники ліквідували 14 окупантів, знищили фортифікаційні споруди та бліндажі на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Артилеристи прикордонної бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку накрили вогнем опорні пункти ворога: ліквідовано щонайменше 14 окупантів, зруйновано фортифікаційні споруди, бліндажі противника та знищено транспортні засоби.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Бук" окупантів в Запорізький області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) знищення (7243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потім, після звільнення території, бульдозером просто вирівняти ритвіни...
показати весь коментар
19.11.2024 19:22 Відповісти
збирачі металобрухту розкопки будуть проводити
показати весь коментар
19.11.2024 20:12 Відповісти
Гарно!
показати весь коментар
19.11.2024 21:41 Відповісти
 
 