Прикордонники ліквідували 14 окупантів, знищили фортифікаційні споруди та бліндажі на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Артилеристи прикордонної бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку накрили вогнем опорні пункти ворога: ліквідовано щонайменше 14 окупантів, зруйновано фортифікаційні споруди, бліндажі противника та знищено транспортні засоби.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
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