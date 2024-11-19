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Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Бук" окупантів в Запорізький області. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку фронту Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук" з повним боєкомплектом.

Українські захисники скоригували вогонь по ворожій цілі, через що відбулася детонація, передає Цензор.НЕТ.

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знищення (7243) ЗРК (205) Сили безпілотних систем (93)


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Йой! Шо сі стало? Шо так багато димку?
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19.11.2024 18:53 Відповісти
В кацапів портянки погоріли.
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19.11.2024 19:17 Відповісти
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
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19.11.2024 19:08 Відповісти
Оце газонув, так газонув, на Берлін за 3 доби?
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19.11.2024 19:41 Відповісти
Расчёт рассчитался, а мєхвод нємножко заспав - накабздон уже начал...
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19.11.2024 21:45 Відповісти
красава
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20.11.2024 11:11 Відповісти
 
 