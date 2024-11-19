Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Бук" окупантів в Запорізький області. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку фронту Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук" з повним боєкомплектом.

Українські захисники скоригували вогонь по ворожій цілі, через що відбулася детонація, передає Цензор.НЕТ.

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