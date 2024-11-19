Російський загарбник ловить руками дрон-камікадзе бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російських загарбників влучними ударами дронів-камікадзе. Окупанти намагалися відбити атаку, - дехто боронився від безпілотників, кидаючи в них автомат, а дехто намагався збити дрон ногами, або навіть впіймати його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 225 ОШБ відбивають ворожий накат на Курщині та п’ятьма дронами-камікадзе нищать техніку росіян. ВIДЕО