Російський загарбник ловить руками дрон-камікадзе бійців 3 ОШБр. ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російських загарбників влучними ударами дронів-камікадзе. Окупанти намагалися відбити атаку, - дехто боронився від безпілотників, кидаючи в них автомат, а дехто намагався збити дрон ногами, або навіть впіймати його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+18 Vitaliy Vodafone
показати весь коментар19.11.2024 17:30
+12 vadik kut
показати весь коментар19.11.2024 17:32
+9 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар19.11.2024 17:32
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-Знаєте дуже важко. Вони ж бігають, ховаються, махають руками.
- Гик, бабах! -
-Чого "гикаєш", кажи піймав чи не піймав? -
становится водящим (квачом) -- навсегда " выходит из игры " ...