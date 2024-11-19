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Російський загарбник ловить руками дрон-камікадзе бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російських загарбників влучними ударами дронів-камікадзе. Окупанти намагалися відбити атаку, - дехто боронився від безпілотників, кидаючи в них автомат, а дехто намагався збити дрон ногами, або навіть впіймати його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 225 ОШБ відбивають ворожий накат на Курщині та п’ятьма дронами-камікадзе нищать техніку росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Топ коментарі
+18
-Чи важко вбити росіянина.
-Знаєте дуже важко. Вони ж бігають, ховаються, махають руками.
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19.11.2024 17:30
+12
не зупиняйтесь !)🤙
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19.11.2024 17:32
+9
Молодець піймав білу ладу. Варвара буде самою центровою в дєрєвнє.
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19.11.2024 17:32
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-Чи важко вбити росіянина.
-Знаєте дуже важко. Вони ж бігають, ховаються, махають руками.
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19.11.2024 17:30 Відповісти
Ваші руки не для скуки, кляті кацапи!
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19.11.2024 17:31 Відповісти
не зупиняйтесь !)🤙
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19.11.2024 17:32 Відповісти
Молодець піймав білу ладу. Варвара буде самою центровою в дєрєвнє.
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19.11.2024 17:32 Відповісти
-Кацапе, лови дрона! -
- Гик, бабах! -
-Чого "гикаєш", кажи піймав чи не піймав? -
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19.11.2024 17:42 Відповісти
Добре..
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19.11.2024 17:45 Відповісти
кідарша буде вихвалятися що чоловік голими руками ладу впіймав.
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19.11.2024 17:59 Відповісти
вошел не в ту калитку- бігає від дрона
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19.11.2024 18:00 Відповісти
Dream catcher
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19.11.2024 18:41 Відповісти
Квач - детская игра, разновидность салочек, пятнашки. В ней водящий пытается догнать и дотронуться до одного из участников (заквачевать, заквачить), после чего тот становится водящим (квачом) - - навсегда " выходит из игры " ...
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19.11.2024 20:05 Відповісти
Останнього взагалі, дрон розібрав на молекули.
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19.11.2024 20:33 Відповісти
на глисти
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19.11.2024 22:31 Відповісти
На глистикулы
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20.11.2024 13:06 Відповісти
 
 