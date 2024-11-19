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Новости Видео Война
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Российский захватчик ловит руками дрон-камикадзе бойцов 3-й ОШБр. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российских захватчиков точными ударами дронов-камикадзе. Оккупанты пытались отразить атаку - некоторые защищались от беспилотников, бросая в них автомат, а некоторые пытались сбить дрон ногами или даже поймать его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Дроны 3-й ОШБр уничтожили вражескую МТ-ЛБ, миномет и пехоту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Топ комментарии
+18
-Чи важко вбити росіянина.
-Знаєте дуже важко. Вони ж бігають, ховаються, махають руками.
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19.11.2024 17:30
+12
не зупиняйтесь !)🤙
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19.11.2024 17:32
+9
Молодець піймав білу ладу. Варвара буде самою центровою в дєрєвнє.
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19.11.2024 17:32
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-Чи важко вбити росіянина.
-Знаєте дуже важко. Вони ж бігають, ховаються, махають руками.
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19.11.2024 17:30 Ответить
Ваші руки не для скуки, кляті кацапи!
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19.11.2024 17:31 Ответить
не зупиняйтесь !)🤙
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19.11.2024 17:32 Ответить
Молодець піймав білу ладу. Варвара буде самою центровою в дєрєвнє.
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19.11.2024 17:32 Ответить
-Кацапе, лови дрона! -
- Гик, бабах! -
-Чого "гикаєш", кажи піймав чи не піймав? -
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19.11.2024 17:42 Ответить
Добре..
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19.11.2024 17:45 Ответить
кідарша буде вихвалятися що чоловік голими руками ладу впіймав.
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19.11.2024 17:59 Ответить
вошел не в ту калитку- бігає від дрона
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19.11.2024 18:00 Ответить
Dream catcher
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19.11.2024 18:41 Ответить
Квач - детская игра, разновидность салочек, пятнашки. В ней водящий пытается догнать и дотронуться до одного из участников (заквачевать, заквачить), после чего тот становится водящим (квачом) - - навсегда " выходит из игры " ...
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19.11.2024 20:05 Ответить
Останнього взагалі, дрон розібрав на молекули.
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19.11.2024 20:33 Ответить
на глисти
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19.11.2024 22:31 Ответить
На глистикулы
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20.11.2024 13:06 Ответить
 
 