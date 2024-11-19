Российский захватчик ловит руками дрон-камикадзе бойцов 3-й ОШБр. ВИДЕО
На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российских захватчиков точными ударами дронов-камикадзе. Оккупанты пытались отразить атаку - некоторые защищались от беспилотников, бросая в них автомат, а некоторые пытались сбить дрон ногами или даже поймать его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+18 Vitaliy Vodafone
показать весь комментарий19.11.2024 17:30
+12 vadik kut
показать весь комментарий19.11.2024 17:32
+9 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий19.11.2024 17:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Знаєте дуже важко. Вони ж бігають, ховаються, махають руками.
- Гик, бабах! -
-Чого "гикаєш", кажи піймав чи не піймав? -
становится водящим (квачом) -- навсегда " выходит из игры " ...