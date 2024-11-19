Российский захватчик ловит руками дрон-камикадзе бойцов 3-й ОШБр. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российских захватчиков точными ударами дронов-камикадзе. Оккупанты пытались отразить атаку - некоторые защищались от беспилотников, бросая в них автомат, а некоторые пытались сбить дрон ногами или даже поймать его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Дроны 3-й ОШБр уничтожили вражескую МТ-ЛБ, миномет и пехоту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО