Дроны 3-й ОШБр уничтожили вражескую МТ-ЛБ, миномет и пехоту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
На Харьковском направлении дроны Третьей штурмовой бригады ВСУ поразили миномет, позицию вражеского пулеметчика и МТ-ЛБ - с последующей детонацией БК. Также догнали российскую пехоту и взорвали укрытие с оккупантами.
Соответствующее видео опубликовано на телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #595744
показать весь комментарий15.11.2024 19:27 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий15.11.2024 23:24 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль