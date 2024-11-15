Дроны 3-й ОШБр уничтожили вражескую МТ-ЛБ, миномет и пехоту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковском направлении дроны Третьей штурмовой бригады ВСУ поразили миномет, позицию вражеского пулеметчика и МТ-ЛБ - с последующей детонацией БК. Также догнали российскую пехоту и взорвали укрытие с оккупантами.

Соответствующее видео опубликовано на телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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