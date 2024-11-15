РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5746 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 004 2

Дроны 3-й ОШБр уничтожили вражескую МТ-ЛБ, миномет и пехоту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковском направлении дроны Третьей штурмовой бригады ВСУ поразили миномет, позицию вражеского пулеметчика и МТ-ЛБ - с последующей детонацией БК. Также догнали российскую пехоту и взорвали укрытие с оккупантами.

Соответствующее видео опубликовано на телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий оккупированных Россией, - Умеров

Харьковщина (5577) дроны (3907) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже гарно, но краще би звучало Народні дрони під керуванням бійців ЗСУ уразили ворожу нечисть.
показать весь комментарий
15.11.2024 19:27 Ответить
3-тя марку тримає!
показать весь комментарий
15.11.2024 23:24 Ответить
 
 