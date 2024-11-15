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Дрони 3-ї ОШБр знищили ворожу МТ-ЛБ, міномет та піхоту окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківському напрямку дрони Третьої штурмової бригади ЗСУ уразили міномет, позицію ворожого кулеметника та МТ-ЛБ — з подальшою детонацією БК. Також догнали російську піхоту та підірвали укриття з окупантами.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі бригади,інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який їде на мотоциклі на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) дрони (4690) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Дуже гарно, но краще би звучало Народні дрони під керуванням бійців ЗСУ уразили ворожу нечисть.
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15.11.2024 19:27 Відповісти
3-тя марку тримає!
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15.11.2024 23:24 Відповісти
 
 