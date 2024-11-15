Дрони 3-ї ОШБр знищили ворожу МТ-ЛБ, міномет та піхоту окупантів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківському напрямку дрони Третьої штурмової бригади ЗСУ уразили міномет, позицію ворожого кулеметника та МТ-ЛБ — з подальшою детонацією БК. Також догнали російську піхоту та підірвали укриття з окупантами.
Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі бригади,інформує Цензор.НЕТ.
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Александр Иванов #595744
показати весь коментар15.11.2024 19:27 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар15.11.2024 23:24 Відповісти Мені подобається 0
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