Бійці 225 ОШБ відбивають ворожий накат на Курщині та п’ятьма дронами-камікадзе нищать техніку росіян. ВIДЕО

В Курській області наші воїни за допомогою п'ятьох дронів-камікадзе зупинили накат штурмової групи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців 225-го окремого штурмового батальйону опублікований у телеграм-каналі підрозділу.

"Ворог готується до атаки — штурмова група вже в дорозі. Але на підходах їх зустрічають наших 5 FPV-дронів. Завдання було чітке: знайти, зупинити, не дати дійти. Розвідувальні дрони заздалегідь виявили накат, і FPV дрони, точно по координатах, почали знищення ще до того, як штурмовики могли наблизитись до нашої піхоти. За кілька хвилин атакуючу групу просто розібрали", - повідомили бійці.

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