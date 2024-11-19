Бійці 225 ОШБ відбивають ворожий накат на Курщині та п’ятьма дронами-камікадзе нищать техніку росіян. ВIДЕО
В Курській області наші воїни за допомогою п'ятьох дронів-камікадзе зупинили накат штурмової групи окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців 225-го окремого штурмового батальйону опублікований у телеграм-каналі підрозділу.
"Ворог готується до атаки — штурмова група вже в дорозі. Але на підходах їх зустрічають наших 5 FPV-дронів. Завдання було чітке: знайти, зупинити, не дати дійти. Розвідувальні дрони заздалегідь виявили накат, і FPV дрони, точно по координатах, почали знищення ще до того, як штурмовики могли наблизитись до нашої піхоти. За кілька хвилин атакуючу групу просто розібрали", - повідомили бійці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кінчені ніщєброди.