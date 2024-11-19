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Бійці 225 ОШБ відбивають ворожий накат на Курщині та п’ятьма дронами-камікадзе нищать техніку росіян. ВIДЕО

В Курській області наші воїни за допомогою п'ятьох дронів-камікадзе зупинили накат штурмової групи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців 225-го окремого штурмового батальйону опублікований у телеграм-каналі підрозділу.

"Ворог готується до атаки — штурмова група вже в дорозі. Але на підходах їх зустрічають наших 5 FPV-дронів. Завдання було чітке: знайти, зупинити, не дати дійти. Розвідувальні дрони заздалегідь виявили накат, і FPV дрони, точно по координатах, почали знищення ще до того, як штурмовики могли наблизитись до нашої піхоти. За кілька хвилин атакуючу групу просто розібрали", - повідомили бійці.

Дивіться: Українські бійці зачистили дві ворожі позиції поблизу Новогродівки та Миколаївки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

штурм (233) знищення (7243) Курськ (1109)


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Москалі і далі могли накативати, однак бояришнік закінчився
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19.11.2024 16:31 Відповісти
Гарні очі)))
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19.11.2024 17:06 Відповісти
Кацапські нащадки Чапаєва, кавалєрія ◇◆♧♣☆★♡♥
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19.11.2024 17:09 Відповісти
В "другої армії світу" все настільки хєрово з бронею, що штурмовиків на рубіж зпішування везуть на ... квадроциклах.

Кінчені ніщєброди.
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19.11.2024 20:06 Відповісти
 
 