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Новости Видео Война
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Бойцы 225-й ОШБ отбивают вражеский накат на Курщине и пятью дронами-камикадзе уничтожают технику россиян. ВИДЕО

В Курской области наши воины с помощью пяти дронов-камикадзе остановили накат штурмовой группы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы бойцов 225-го отдельного штурмового батальона опубликована в телеграм-канале подразделения.

"Враг готовится к атаке - штурмовая группа уже в пути. Но на подходах их встречают наших 5 FPV-дронов. Задача была четкая: найти, остановить, не дать дойти. Разведывательные дроны заранее обнаружили накат, и FPV-дроны, точно по координатам, начали уничтожение еще до того, как штурмовики могли приблизиться к нашей пехоте. За несколько минут атакующую группу просто разобрали", - сообщили бойцы.

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штурм (520) уничтожение (6916) Курск (1097)


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Москалі і далі могли накативати, однак бояришнік закінчився
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19.11.2024 16:31 Ответить
Гарні очі)))
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19.11.2024 17:06 Ответить
Кацапські нащадки Чапаєва, кавалєрія ◇◆♧♣☆★♡♥
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19.11.2024 17:09 Ответить
В "другої армії світу" все настільки хєрово з бронею, що штурмовиків на рубіж зпішування везуть на ... квадроциклах.

Кінчені ніщєброди.
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19.11.2024 20:06 Ответить
 
 