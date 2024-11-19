Бойцы 225-й ОШБ отбивают вражеский накат на Курщине и пятью дронами-камикадзе уничтожают технику россиян. ВИДЕО

В Курской области наши воины с помощью пяти дронов-камикадзе остановили накат штурмовой группы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы бойцов 225-го отдельного штурмового батальона опубликована в телеграм-канале подразделения.

"Враг готовится к атаке - штурмовая группа уже в пути. Но на подходах их встречают наших 5 FPV-дронов. Задача была четкая: найти, остановить, не дать дойти. Разведывательные дроны заранее обнаружили накат, и FPV-дроны, точно по координатам, начали уничтожение еще до того, как штурмовики могли приблизиться к нашей пехоте. За несколько минут атакующую группу просто разобрали", - сообщили бойцы.

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