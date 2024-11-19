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Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Бук" оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

На Запорожском направлении фронта Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" с полным боекомплектом.

Украинские защитники скорректировали огонь по вражеской цели, вследствие чего произошла детонация, передает Цензор.НЕТ.

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уничтожение (6916) ЗРК (200) Силы беспилотных систем (92)


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Йой! Шо сі стало? Шо так багато димку?
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19.11.2024 18:53 Ответить
В кацапів портянки погоріли.
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19.11.2024 19:17 Ответить
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
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19.11.2024 19:08 Ответить
Оце газонув, так газонув, на Берлін за 3 доби?
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19.11.2024 19:41 Ответить
Расчёт рассчитался, а мєхвод нємножко заспав - накабздон уже начал...
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19.11.2024 21:45 Ответить
красава
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20.11.2024 11:11 Ответить
 
 