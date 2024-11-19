Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Бук" оккупантов на Запорожье. ВИДЕО
На Запорожском направлении фронта Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" с полным боекомплектом.
Украинские защитники скорректировали огонь по вражеской цели, вследствие чего произошла детонация, передает Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий19.11.2024 18:53 Ответить Мне нравится 4
Василь Довганенко #589385
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Amber
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Александр Иванов #595744
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ирина ира #418568
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