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Поліський десантник зафільмував розкидані трупи російських морпіхів у лісі на Курщині: "Ось це - одинадцятий руський ванька". ВIДЕО

Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України вчергове знищили підрозділ 810-ої окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту РФ на Курщині.

Російські морпіхи намагалися штурмувати позиції Поліських десантників, однак були ліквідовані, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поліський десантник зафільмував розкидані трупи російських морпіхів та нарахував більш як 10 ліквідованих солдатів: "Ось це одинадцятий "руський ванька", ще троє таких поруч", - сказав наш боєць.

Також дивіться: Боєприпас із дрона падає на окупанта, який показав непристойний жест оператору БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+37
гарне, душевне кіно
вдалої праці Вам, КОЗАКИ!
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20.11.2024 16:47
+34
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20.11.2024 16:50
+15
Наші Воїни Герої 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
так тримати і бережіть себе 🙁
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20.11.2024 16:59
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гарне, душевне кіно
вдалої праці Вам, КОЗАКИ!
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20.11.2024 16:47 Відповісти
Наші Воїни Герої 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
так тримати і бережіть себе 🙁
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20.11.2024 16:59 Відповісти
Вы как с миллионерами обращаетесь?
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20.11.2024 16:48 Відповісти
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20.11.2024 16:50 Відповісти
А записали б його Іоаном, був би Іоанька...
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20.11.2024 16:52 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває. Чим більше їх здохне ти чистіше земля буде. Але на жаль їхні свиноматки поки ще поросяться... Правда кажуть вже не так як раніше бо немає кому запліднення робити, хіба шо китайці з корейцями почуть...
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20.11.2024 17:00 Відповісти
Так іскуствєнно осємєнять тоже можно
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20.11.2024 18:04 Відповісти
А воно нам треба?
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20.11.2024 18:06 Відповісти
Бобр ванька курва
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20.11.2024 17:03 Відповісти
Нарід замість "95 бригади" десантників вибрав "95 квартал" sцикунів.
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20.11.2024 17:40 Відповісти
Чекаємо 810-го ваньку із 810 бригади (а можливо уже дивізія)
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20.11.2024 17:57 Відповісти
ну що ви таке гарне відео так рано виклали? Потрібно було десь у 22.00 викласти, щоб перед сном подивитися і щоб гарні сни потім снилися. Тьфу на вас!
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20.11.2024 18:09 Відповісти
"Ось це одинадцятий "руський ванька" = 11 лад
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20.11.2024 18:18 Відповісти
Все по плану, все по графику, все как ми любим.........
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20.11.2024 18:39 Відповісти
пацан , нам в тылу это уже не ИНТЕРЕСНО !!!(((( ты бы сам не ходил и не искал своими ногами ЛЕПЕСТОК !!! нам на эти трупы насрать , нам БОЛЬШЕ хочется чтоб ты ЖИЛ и был целым и невредимым !!! так что береги себя и не снимай этих уродов , мы вам верим !!!
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20.11.2024 18:41 Відповісти
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20.11.2024 19:12 Відповісти
Поліський десантник з голосом розпакувальника на ютубі...це майстер клас...
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20.11.2024 19:20 Відповісти
Ну до чого ж приємно дивитись на дохлих кацапів!
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20.11.2024 19:51 Відповісти
За что смерть приняли? И жить не жили и сдохли, как собаки
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20.11.2024 19:55 Відповісти
Я так гриби шукаю у Путилі чи Барчі.
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20.11.2024 20:29 Відповісти
810-е морГпехи!💀💀💀💀💀
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21.11.2024 13:43 Відповісти
 
 