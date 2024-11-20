Поліський десантник зафільмував розкидані трупи російських морпіхів у лісі на Курщині: "Ось це - одинадцятий руський ванька". ВIДЕО
Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України вчергове знищили підрозділ 810-ої окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту РФ на Курщині.
Російські морпіхи намагалися штурмувати позиції Поліських десантників, однак були ліквідовані, повідомляє Цензор.НЕТ.
Поліський десантник зафільмував розкидані трупи російських морпіхів та нарахував більш як 10 ліквідованих солдатів: "Ось це одинадцятий "руський ванька", ще троє таких поруч", - сказав наш боєць.
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