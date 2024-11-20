Боєприпас із дрона падає на окупанта, який показав непристойний жест оператору БПЛА. ВIДЕО
Оператор українського безпілотника із 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідував окупанта, який тицяв непристойний жест у напрямку дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
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