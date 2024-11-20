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Боєприпас із дрона падає на окупанта, який показав непристойний жест оператору БПЛА. ВIДЕО

Оператор українського безпілотника із 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідував окупанта, який тицяв непристойний жест у напрямку дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах

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Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) дрони (4695) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+9
Нехай тепер накабздон у показує!
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20.11.2024 15:50
+7
в центр прінятія рєшєній...
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20.11.2024 16:00
+6
Самі москалі та їхнє існування - вже самі по собі є не пристойним жестом.
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20.11.2024 15:58
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Нехай тепер накабздон у показує!
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20.11.2024 15:50 Відповісти
Здається, наш оператор загнав той палець к@цапу в дупу
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20.11.2024 15:53 Відповісти
в центр прінятія рєшєній...
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20.11.2024 16:00 Відповісти
Самі москалі та їхнє існування - вже самі по собі є не пристойним жестом.
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20.11.2024 15:58 Відповісти
Терминатор - сам погиб, но палец показал.
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20.11.2024 16:03 Відповісти
Той Термінатор був хорошим термінатором. А це -- гімно.
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20.11.2024 16:26 Відповісти
Що попросив, те і дістав.
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20.11.2024 16:09 Відповісти
Передвигается, как-будто у него променад на Бродвее!
Отдыхай, ванька! Вечно...
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20.11.2024 16:52 Відповісти
Козломордий должен быть благодарен за то, что его научили хорошим манерам
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20.11.2024 17:27 Відповісти
Похоже,что симулянт..
Как то театрально впав,да и прилет не дуже рядом
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20.11.2024 18:03 Відповісти
Проте кривлявся ну дуже натурально!
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20.11.2024 21:23 Відповісти
ібо негуй
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20.11.2024 19:06 Відповісти
 
 