Боеприпас из дрона падает на оккупанта, показавшего непристойный жест оператору БПЛА. ВИДЕО
Оператор украинского беспилотника из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировал оккупанта, который тыкал неприличный жест в направлении дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинского воина опубликованав соцсетях.
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Как то театрально впав,да и прилет не дуже рядом