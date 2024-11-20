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Новости Видео Война
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Боеприпас из дрона падает на оккупанта, показавшего непристойный жест оператору БПЛА. ВИДЕО

Оператор украинского беспилотника из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировал оккупанта, который тыкал неприличный жест в направлении дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинского воина опубликованав соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) дроны (3923) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+9
Нехай тепер накабздон у показує!
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20.11.2024 15:50
+7
в центр прінятія рєшєній...
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20.11.2024 16:00
+6
Самі москалі та їхнє існування - вже самі по собі є не пристойним жестом.
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20.11.2024 15:58
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Нехай тепер накабздон у показує!
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20.11.2024 15:50 Ответить
Здається, наш оператор загнав той палець к@цапу в дупу
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20.11.2024 15:53 Ответить
в центр прінятія рєшєній...
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20.11.2024 16:00 Ответить
Самі москалі та їхнє існування - вже самі по собі є не пристойним жестом.
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20.11.2024 15:58 Ответить
Терминатор - сам погиб, но палец показал.
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20.11.2024 16:03 Ответить
Той Термінатор був хорошим термінатором. А це -- гімно.
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20.11.2024 16:26 Ответить
Що попросив, те і дістав.
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20.11.2024 16:09 Ответить
Передвигается, как-будто у него променад на Бродвее!
Отдыхай, ванька! Вечно...
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20.11.2024 16:52 Ответить
Козломордий должен быть благодарен за то, что его научили хорошим манерам
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20.11.2024 17:27 Ответить
Похоже,что симулянт..
Как то театрально впав,да и прилет не дуже рядом
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20.11.2024 18:03 Ответить
Проте кривлявся ну дуже натурально!
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20.11.2024 21:23 Ответить
ібо негуй
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20.11.2024 19:06 Ответить
 
 