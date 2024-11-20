Боеприпас из дрона падает на оккупанта, показавшего непристойный жест оператору БПЛА. ВИДЕО

Оператор украинского беспилотника из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировал оккупанта, который тыкал неприличный жест в направлении дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинского воина опубликованав соцсетях.

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