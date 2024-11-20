Воїни військової контррозвідки СБУ уразили 67 одиниць важкого озброєння ворога, серед них: танки, ББМ, БТР, МТЛБ. ВIДЕО

Воїни з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки уразили 67 одиниць важкого озброєння ворога за допомогою ударних дронів. Лише останнім часом їм вдалося атакувати: 11 танків, 27 ББМ, 2 БМП, 2 БТР та 1 МТЛБ, 20 артсистем і 2 РСЗВ БМ-21 "Град", ЗРК "Стріла-10" і ЗУ-23-2.

Крім того, було знищено: супутниковий комплекс РЕБ "Піка - С", 2 станції РЕБ "Поле-21" та антену РЕБ "Поле-21", РЛС "Подлет К-1" та РЛС "Небо-М", 39 вогневих позицій та укріплень, 72 одиниці військового транспорту та інженерної техніки, 5 мінометів, 12 складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє Служба безпеки України у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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