Наші десантники полонили 26 окупантів в Курській області: "9 дней учений, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй". ВIДЕО

Галицькі десантники продовжують поповнювати обмінний фонд, беручи в полон російських солдатів в Курській області. Відтак, під час одного із невдалих ворожих штурмів бійці 80-ої десантно-штурмової бригади ліквідували чималу кількість противника, а ті, хто вцілів, - вирішили здатись.

На опублікованому відео, - розповідь двох бійців підрозділу "Шторм Z": колишні увʼязнені, яких після підписання контракту та десятиденної підготовки відправили на війну в Україну, проте після зустрічі з українськими десантниками, вони вирішили здатись у полон та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я, - отброс общества, нас туда погнали на растерзание. Обещали, что все у нас будет, а по факту: 9 дней, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй, где на тебя падают боеприпасы со всех сторон и ты не знаешь как выбежать", - розповів один із полонених.

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