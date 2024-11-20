Російські солдати пояснили свою місію на війні: "Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше". ВIДЕО

Прикордонники 4-ої комендатури протягом доби взяли у полон двох окупантів, яким вдалося вижити під час "м’ясних штурмів" наших позицій на Куп’янському напрямку. Обоє рядові, стрільці – представники 1-ої танкової армії 15-ої окремої мотострілецької бригади.

Під час відбиття цих двох штурмів загинули та отримали важкі поранення десяток окупантів, але саме цим двом російським солдатам вдалося потрапити в полон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти пояснили свою місію на війні: за їхніми словами, російські військові не розуміють для чого вони ведуть війну проти українців.

"Я думаю, что просто дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше. Из-за этого он кладет в эту землю очень много неплохих людей" – каже полонений.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що в Курській області Галицькі десантники під час одного із невдалих ворожих штурмів, ліквідували чималу кількість противника, а тих, хто вцілів, - взяли у полон.

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