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Новини Відео Війна
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Російські солдати пояснили свою місію на війні: "Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше". ВIДЕО

Прикордонники 4-ої комендатури протягом доби взяли у полон двох окупантів, яким вдалося вижити під час "м’ясних штурмів" наших позицій на Куп’янському напрямку. Обоє рядові, стрільці – представники 1-ої танкової армії 15-ої окремої мотострілецької бригади.

Під час відбиття цих двох штурмів загинули та отримали важкі поранення десяток окупантів, але саме цим двом російським солдатам вдалося потрапити в полон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти пояснили свою місію на війні: за їхніми словами, російські військові не розуміють для чого вони ведуть війну проти українців.

"Я думаю, что просто дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше. Из-за этого он кладет в эту землю очень много неплохих людей" – каже полонений.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що в Курській області Галицькі десантники під час одного із невдалих ворожих штурмів, ліквідували чималу кількість противника, а тих, хто вцілів, - взяли у полон.

Також дивіться: Воїни військової контррозвідки СБУ уразили 67 одиниць важкого озброєння ворога, серед них: танки, ББМ, БТР, МТЛБ. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) полон (1561)


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Топ коментарі
+5
***** вирішив своїх хробаків позбутися і у нього це виходе поки нарід не зрозуміє що він їх найстрашніший ворог.
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20.11.2024 19:19
+2
Передаите дяді вові шо для нього 2 Х 1 хватить з головою
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20.11.2024 19:43
+2
врут что каются. Поняли, что их подельники уже подохли и задрали лапы. Сразу не сдались - мочить.
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20.11.2024 20:04
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***** вирішив своїх хробаків позбутися і у нього це виходе поки нарід не зрозуміє що він їх найстрашніший ворог.
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20.11.2024 19:19 Відповісти
І вибріхуватися не вміють…
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20.11.2024 19:28 Відповісти
А ти, мурло, вирішив грошей прихопити на вбивствах і мародерстві!
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20.11.2024 19:28 Відповісти
та брешуть вони. особливо кулеметник.
І якщо виявиться що бреше - ноги переламати. Першого можна цілого залишити, там хоч якісь зачатки розуму.
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20.11.2024 19:30 Відповісти
От тільки "обоє рядові" кажуть про мужика й бабу, а коли й той, і той - мужик, то кажуть обидва.
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20.11.2024 19:31 Відповісти
"...представники 1-ої танкової армії 15-ої окремої мотострілецької бригади." Джерело:

Ні хуана собі!
У рашистів вже окрема мотострілецька бригада має у своєму складі танкову армію!
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20.11.2024 19:31 Відповісти
От такі "професійні" журналісти (анані..ти) в Україні.
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21.11.2024 15:26 Відповісти
"Ваєнниє аборзєватєлі".
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21.11.2024 16:44 Відповісти
та кіко тому ввх землі треба? Півметра вкапали, решта лишили назовні, бронзовою фарбою полили і буде, як живий!
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20.11.2024 19:35 Відповісти
Передаите дяді вові шо для нього 2 Х 1 хватить з головою
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20.11.2024 19:43 Відповісти
да мне поххххх с какой он бригады и тем более полка !!!! они наших до трусов и расстреливают !!! их за ноги и на СТОЛБ !!!
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20.11.2024 19:48 Відповісти
Все в цих вбивць по Достоєвскому - "тварь я дрожащая или право имєю..", право на вбивство, зґвалтування, мародерство, якого вони так довго чекали. Питердерский "дядя Вовочка" здесь не при чому, він їм сказав "да, - имеете", ї вся їх сутність вилізла назовні.
Нема серед них "неплохих людей" як ї людяності.
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20.11.2024 20:02 Відповісти
врут что каются. Поняли, что их подельники уже подохли и задрали лапы. Сразу не сдались - мочить.
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20.11.2024 20:04 Відповісти
ликвидировали большое количество противника, Ходит наш защитник по полю с миссией Бога, и решает кто уцелел, а кто нет.
Слава ЗСУ.
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20.11.2024 20:22 Відповісти
Сьоднішні журналісти по-дитячому вірять і тішаться з "Гілер капут!" на новий лад?
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20.11.2024 20:24 Відповісти
Ви даремно займаєте час,пишучи про цей непотріб.
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20.11.2024 20:49 Відповісти
Хочеться звернутись до лаптєногих фразою Хрущова: "Ви што, гаспада, підараси?"
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20.11.2024 21:17 Відповісти
Та нє!
Вовочка бабла вирішив хапнути у Вовочкі, який вирішив "зємліцей разжітьса".
Вовочка проти іншого Вовочкі?
Здається, це корєфани....Тож поки Вовочка з Банкової не буде на палі - Вовочку з Москви нам не здолати...
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20.11.2024 21:21 Відповісти
Питання:
- Крым чей?
- Хуьло это кто?
А потім із цим відео на обмін...
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20.11.2024 22:05 Відповісти
Та ні, то не "дядя". То ви підари кровожадні, горіти вам всім в пеклі!
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20.11.2024 23:10 Відповісти
Где-то уже было... дядя. .Володя ......
Есть один ежедневно планы рождает ...
Волею идиотов стал главнокомандующим....
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20.11.2024 23:55 Відповісти
Для чого ви їх в полон берете?
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21.11.2024 00:34 Відповісти
Ви що , кінчені ідіоти. Вони йшли на штурм вас вбити, а ви їх в полон. Який це ідот такий милоствий? Шкода що кацапюга його не затрьохсотив. Тоді він вже більше в полон не брав би. Який обмінний фонд Кого обмінювати? Всі українські полонені вже присмерті. От недавно писали, що кацапи віддали тіла 560 українських військових. То ви що, дійсно думаєте, що кацапи ходили по полях і збирали тіла? Та віддали тіла закатованих полонених.
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21.11.2024 00:57 Відповісти
Топишь за , чтоб наши вели себя как орки, то есть расстреливали пленных, а потом такие видео крутились по мордор-тв и мотивировали больше орков идти на войну?
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21.11.2024 01:54 Відповісти
Іди воюй. Чому сидиш в інтернеті, гуманістка грьобана?
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21.11.2024 14:35 Відповісти
А шо два куба вовочке мало будя?
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21.11.2024 09:26 Відповісти
"Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше"

Дядя вова захотів? А вони на захотіли "дать п..зди хахлам"?
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21.11.2024 15:22 Відповісти
--Світила психології--достеменно дослідили й встановили--всі коротуни-НЕдоростки --вражені однією. спільною. бацилою- хворью : надмірними амбіціями. самозакоханністю...манією велечі-неповторністю!!!
А всі ми--приречені. терпеливо. варитися в соку їх дуркуватості...
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21.11.2024 17:53 Відповісти
 
 