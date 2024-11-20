Російські солдати пояснили свою місію на війні: "Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше". ВIДЕО
Прикордонники 4-ої комендатури протягом доби взяли у полон двох окупантів, яким вдалося вижити під час "м’ясних штурмів" наших позицій на Куп’янському напрямку. Обоє рядові, стрільці – представники 1-ої танкової армії 15-ої окремої мотострілецької бригади.
Під час відбиття цих двох штурмів загинули та отримали важкі поранення десяток окупантів, але саме цим двом російським солдатам вдалося потрапити в полон, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти пояснили свою місію на війні: за їхніми словами, російські військові не розуміють для чого вони ведуть війну проти українців.
"Я думаю, что просто дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше. Из-за этого он кладет в эту землю очень много неплохих людей" – каже полонений.
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що в Курській області Галицькі десантники під час одного із невдалих ворожих штурмів, ліквідували чималу кількість противника, а тих, хто вцілів, - взяли у полон.
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І якщо виявиться що бреше - ноги переламати. Першого можна цілого залишити, там хоч якісь зачатки розуму.
Ні хуана собі!
У рашистів вже окрема мотострілецька бригада має у своєму складі танкову армію!
тердерский "дядя Вовочка" здесь не при чому, він їм сказав "да, - имеете", ї вся їх сутність вилізла назовні.
Нема серед них "неплохих людей" як ї людяності.
Слава ЗСУ.
Вовочка бабла вирішив хапнути у Вовочкі, який вирішив "зємліцей разжітьса".
Вовочка проти іншого Вовочкі?
Здається, це корєфани....Тож поки Вовочка з Банкової не буде на палі - Вовочку з Москви нам не здолати...
- Крым чей?
- Хуьло это кто?
А потім із цим відео на обмін...
Есть один ежедневно планы рождает ...
Волею идиотов стал главнокомандующим....
Дядя вова захотів? А вони на захотіли "дать п..зди хахлам"?
А всі ми--приречені. терпеливо. варитися в соку їх дуркуватості...