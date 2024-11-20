Російський загарбник намагається підстрелити наш дрон і за мить йому на голову прилітає боєприпас. ВIДЕО
На Покровському напрямку аеробомбери 5-ої окремої штурмової Київської бригади влучними скидами боєприпасів влучно атакували чотирьох російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи опублікований у телеграм-каналі бригади.
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Хто ще має сумнів що через певний час Дрон буде Богом війни?