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Новини Відео Війна
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Російський загарбник намагається підстрелити наш дрон і за мить йому на голову прилітає боєприпас. ВIДЕО

На Покровському напрямку аеробомбери 5-ої окремої штурмової Київської бригади влучними скидами боєприпасів влучно атакували чотирьох російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи опублікований у телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Система РЕБ знешкодила російський FPV-дрон і врятувала танк 63 ОМБр: ворожий безпілотник каменем упав на землю. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) 5 ОШБр (97)


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Замаслінілі!!!!
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20.11.2024 21:39 Відповісти
Класний випуск . Слава ЗСУ.
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20.11.2024 21:40 Відповісти
Я тє пострєляю!!! В свою сєверную Чучхєрію іді там стреляй
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20.11.2024 21:44 Відповісти
Там чен ыр чучхе(((( А тут руSSьге училки на шару)))
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20.11.2024 22:04 Відповісти
Получи, фашист, гранату !!!
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20.11.2024 21:53 Відповісти
Молодці кияни!!! Та й дрончик автомата не злякався - хіба що трохи позумив)))
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20.11.2024 22:01 Відповісти
Війна дронів ....
Хто ще має сумнів що через певний час Дрон буде Богом війни?
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20.11.2024 22:11 Відповісти
От падло кацапське, вирішило дрончика образити. Хрєново вихователька у дітсадку навчала - маленьких ображати не можна. А воно падло ще стріляло.
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21.11.2024 02:30 Відповісти
Молодці українські друзі😀 Бийте і вбивайте російських фашистів! Якби я був молодшим, я б точно був на вашому місці і ліквідовував російських мерзотників! Тримайся і допомагаймо простим полякам чим можемо! Слава Укарині
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21.11.2024 11:27 Відповісти
 
 