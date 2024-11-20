Система РЕБ знешкодила російський FPV-дрон і врятувала танк 63 ОМБр: ворожий безпілотник каменем упав на землю. ВIДЕО
Ворожий дрон намагався атакувати танк бійців 63-ої окремої механізованої бригади — але каменем упав на землю, не долетівши. Все через роботу нашого засобу радіоелектронної боротьби, який не дав знищити українську бронемашину.
Український танк якраз виконував бойову задачу у густій лісистій місцевості, за його діями спостерігав, та корегував, український безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме дрон українських військових зафіксував момент атаки російського FPV-дрона, який на підльоті до танку втратив зв’язок із пультом керування, впав на землю та здетонував.
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