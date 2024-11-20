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Система РЕБ знешкодила російський FPV-дрон і врятувала танк 63 ОМБр: ворожий безпілотник каменем упав на землю. ВIДЕО

Ворожий дрон намагався атакувати танк бійців 63-ої окремої механізованої бригади — але каменем упав на землю, не долетівши. Все через роботу нашого засобу радіоелектронної боротьби, який не дав знищити українську бронемашину.

Український танк якраз виконував бойову задачу у густій лісистій місцевості, за його діями спостерігав, та корегував, український безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме дрон українських військових зафіксував момент атаки російського FPV-дрона, який на підльоті до танку втратив зв’язок із пультом керування, впав на землю та здетонував.

Також дивіться: Російські солдати пояснили свою місію на війні: "Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше". ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) 63 ОМБр (101)


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Це добре...цілий танк і екіпаж...
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20.11.2024 21:12 Відповісти
Танк грізна і потрібна зброя, але її потрібно захищати. Добре якщо цей досвід що на відео будуть масштабувати на всю армію.
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20.11.2024 21:18 Відповісти
Слава Героям, смерть рашистским оккупантам!
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20.11.2024 23:02 Відповісти
Круто! Дуже корисний девайс! Величезна подяка за таку штуку!
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21.11.2024 08:54 Відповісти
щира дяка виробникам РЕБів
працюйте добре хлопці та дівчата
ЗСУ Вам віддячить та захистить
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21.11.2024 10:13 Відповісти
 
 