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Новости Видео Война
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Система РЭБ обезвредила российский FPV-дрон и спасла танк 63-й ОМБр: вражеский беспилотник камнем упал на землю. ВИДЕО

Вражеский дрон пытался атаковать танк бойцов 63-й отдельной механизированной бригады, но камнем упал на землю, не долетев. Все из-за работы нашего средства радиоэлектронной борьбы, которое не дало уничтожить украинскую бронемашину.

Украинский танк как раз выполнял боевую задачу в густой лесистой местности, за его действиями наблюдал и корректировал украинский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно дрон украинских военных зафиксировал момент атаки российского FPV-дрона, который на подлете к танку потерял связь с пультом управления, упал на землю и сдетонировал.

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Автор: 

танк (2256) 63 ОМБр (102)


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Це добре...цілий танк і екіпаж...
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20.11.2024 21:12 Ответить
Танк грізна і потрібна зброя, але її потрібно захищати. Добре якщо цей досвід що на відео будуть масштабувати на всю армію.
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20.11.2024 21:18 Ответить
Слава Героям, смерть рашистским оккупантам!
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20.11.2024 23:02 Ответить
Круто! Дуже корисний девайс! Величезна подяка за таку штуку!
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21.11.2024 08:54 Ответить
щира дяка виробникам РЕБів
працюйте добре хлопці та дівчата
ЗСУ Вам віддячить та захистить
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21.11.2024 10:13 Ответить
 
 