Система РЭБ обезвредила российский FPV-дрон и спасла танк 63-й ОМБр: вражеский беспилотник камнем упал на землю. ВИДЕО
Вражеский дрон пытался атаковать танк бойцов 63-й отдельной механизированной бригады, но камнем упал на землю, не долетев. Все из-за работы нашего средства радиоэлектронной борьбы, которое не дало уничтожить украинскую бронемашину.
Украинский танк как раз выполнял боевую задачу в густой лесистой местности, за его действиями наблюдал и корректировал украинский беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, именно дрон украинских военных зафиксировал момент атаки российского FPV-дрона, который на подлете к танку потерял связь с пультом управления, упал на землю и сдетонировал.
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працюйте добре хлопці та дівчата
ЗСУ Вам віддячить та захистить