Бойцы "Хартии" уничтожили БМ "Град", бронированную технику и ликвидировали личный состав оккупантов. ВИДЕО
Бойцы "Хартии" 13-й бригады Национальной гвардии Украины в составе Гвардии наступления уничтожили БМ "Град", бронированную технику и ликвидировали личный состав оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в телеграм-канале бригады.
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Luk Viktor
показать весь комментарий20.11.2024 23:23 Ответить Мне нравится 3
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.11.2024 23:27 Ответить Мне нравится 3
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