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Бойцы "Хартии" уничтожили БМ "Град", бронированную технику и ликвидировали личный состав оккупантов. ВИДЕО

Бойцы "Хартии" 13-й бригады Национальной гвардии Украины в составе Гвардии наступления уничтожили БМ "Град", бронированную технику и ликвидировали личный состав оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в телеграм-канале бригады.

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армия РФ (19238) ликвидация (3542) Национальная гвардия (2119)


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20.11.2024 23:23 Ответить
Хартія все краще і краще! Як не легко це даєтьться... Пам'ятаємо 47-му(
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20.11.2024 23:27 Ответить
 
 