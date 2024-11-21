У Дніпрі зранку пролунали вибухи, пошкоджені підприємство та будівля центру реабілітації, є постраждалі (оновлено)
Російські загарбники зранку 21 листопада атакували Дніпропетровщину ракетами. У Дніпрі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Зранку область знаходиться під ворожою атакою. У Дніпрі було гучно - сталося кілька пожеж. Пошкоджене підприємство. Прошу усіх знаходитися в укриттях до відбою", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів, повідомив міський голова Борис Філатов.
"Зруйновано котельню, вибиті вікна. По людях інформація уточнюється", - зазначив Філатов.
Оновлена інформація
Лисак згодом повідомив, що внаслідок російського удару також зафіксовані руйнування у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа. Понівечені 9 гаражів. А ще - два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання.
"Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка - госпіталізована", - додав Лисак.
Вночі окупанти декілька разів обстріляли Нікопольщину
Цілили з артилерії та "Граду" по райцентру, Червоногригорівській та Покровській громадах.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав Лисак.
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в місяць 900 БПЛА.
Як тоді за один день вони
запустили 1380 ударних дронів?
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку?
Ядерний? Ну-ну."
Так, загроза була реальною. Це перший випадок застосування так званої міжконтинентальної балістичної ракети, яку росіянці на нас і випробували. Проте скажу більше - загроза є і зараз, і буде за годину, і за тиждень, і за місяць - щодня та щохвилини.
Слідкуємо за розвитком подій.