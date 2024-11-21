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Новини
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У Дніпрі зранку пролунали вибухи, пошкоджені підприємство та будівля центру реабілітації, є постраждалі (оновлено)

РФ атакувала Днпро ракетами 21 листопада

Російські загарбники зранку 21 листопада атакували Дніпропетровщину ракетами. У Дніпрі пролунали вибухи.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Зранку область знаходиться під ворожою атакою. У Дніпрі було гучно - сталося кілька пожеж. Пошкоджене підприємство. Прошу усіх знаходитися в укриттях до відбою", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів, повідомив міський голова Борис Філатов.

"Зруйновано котельню, вибиті вікна. По людях інформація уточнюється", - зазначив Філатов.

Оновлена інформація

Лисак згодом повідомив, що внаслідок російського удару також зафіксовані руйнування у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа. Понівечені 9 гаражів.  А ще - два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання.

"Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка - госпіталізована", - додав Лисак.

Вночі окупанти декілька разів обстріляли Нікопольщину

Цілили з артилерії та "Граду" по райцентру, Червоногригорівській та Покровській громадах.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3258) обстріл (28284) Нікопольський район (172)


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Топ коментарі
+10
Що ж по Києву не вдарилли МЄЖКОНТІТЄНТАЛЬНОЙ БАЛІСТІЧЄСКОЙ РАКЄТОЙ ГНЄВНОГО ДНЯ? Бо якби петріот її хлопнув, то клики одразу перетворились би у молочні зубики? ***** нагнітатори.

Так, загроза була реальною. Це перший випадок застосування так званої міжконтинентальної балістичної ракети, яку росіянці на нас і випробували. Проте скажу більше - загроза є і зараз, і буде за годину, і за тиждень, і за місяць - щодня та щохвилини.

Слідкуємо за розвитком подій.
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21.11.2024 10:29
+6
Уже пишут, по Днепру с Астраханской обл. Запустили межконтиненталку. Видимо, она. И это очень плохо. Старт межконтиненталку с любой ядерной страны это очень опасно - другие ядерные страны могут не понять и ответить! Рашистские лидеры, похоже, заигрались в войнушку.
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21.11.2024 10:14
+5
суки прокляті - від'їбіться від України. Виродки!!
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21.11.2024 10:32
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Кажуть,що мало хто знав про це підприемство.Здав якийсь крот.Кажуть,що більш немаве підприемства.Що це було.
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21.11.2024 08:02 Відповісти
Якийсь Merkator шось каже, так. Нічого не було.
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21.11.2024 09:43 Відповісти
Ага, ніхто не знає... Тому з КапЯру МБР по ньому запустили!
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21.11.2024 11:02 Відповісти
Отже не збили..
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21.11.2024 08:30 Відповісти
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21.11.2024 08:53 Відповісти
Пишуть,що ворог виготовляє
в місяць 900 БПЛА.
Як тоді за один день вони
запустили 1380 ударних дронів?
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21.11.2024 09:31 Відповісти
Уже пишут, по Днепру с Астраханской обл. Запустили межконтиненталку. Видимо, она. И это очень плохо. Старт межконтиненталку с любой ядерной страны это очень опасно - другие ядерные страны могут не понять и ответить! Рашистские лидеры, похоже, заигрались в войнушку.
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21.11.2024 10:14 Відповісти
@ "Який нахер "Рубеж"? 1,5 тонни тротилу підняти в повітря? Менше ніж звичайна ФАБ.
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку?
Ядерний? Ну-ну."



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21.11.2024 11:49 Відповісти
Запуск міжконтинентальної ракети не можливий без попередження США, в протилежному разі зразу ж піде "ответка" - значить попередили про напрямок... США залишилось тільки в черговий раз бути сильно сильно "обэспокоеними"...
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21.11.2024 11:51 Відповісти
Що ж по Києву не вдарилли МЄЖКОНТІТЄНТАЛЬНОЙ БАЛІСТІЧЄСКОЙ РАКЄТОЙ ГНЄВНОГО ДНЯ? Бо якби петріот її хлопнув, то клики одразу перетворились би у молочні зубики? ***** нагнітатори.

Так, загроза була реальною. Це перший випадок застосування так званої міжконтинентальної балістичної ракети, яку росіянці на нас і випробували. Проте скажу більше - загроза є і зараз, і буде за годину, і за тиждень, і за місяць - щодня та щохвилини.

Слідкуємо за розвитком подій.
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21.11.2024 10:29 Відповісти
nasams та samp/t цю дуру теж візьмуть без проблем
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21.11.2024 10:37 Відповісти
Насамс не візьме а самп т хоч і має можливість перехоплювати балістику також не допоможе ( бо для таких ракет міжконентальних тре трохи інші комплекси як то ТАДАМ який мають США ).
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21.11.2024 11:15 Відповісти
МБР Patriot не хлопне, є така ймовірність, а треба THAHD або sm-6. Бойові блоки розділяються за атмосферою, плюс у них реальна гіперзвукова швидкість. І Patriot може не встигнути спрацювати, навіть якщо побачать, що вона летить. Радар Patriot то ціль в космосі не побачить. А падають вони з космосу майже вертикально. А якщо блоки летять зі швидкістю за 3 км/с, то і протиракети можуть їх не перехопити. Бо цілі зі швидкістю 3 км/с Patriot не перехоплює.
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21.11.2024 11:23 Відповісти
3 км/сек это примерно 9 Мах,кинжал летит быстрее.
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21.11.2024 12:38 Відповісти
х-47м2 летить 3,4 км/с тільки поки двигун працює, а потім зменшує швидкість суттєво, тому PAC-3 і перехоплює його.
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21.11.2024 13:53 Відповісти
Протиракета з Петріота буде летіти цієї цілі назустріч. Тільки зрозуміло, що не звичайна, а "кінетичний перехоплювач".
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21.11.2024 13:14 Відповісти
Швидкість цілі повинна бути не більше, ніж дозволяють реальні ТТХ ракети MSE, або CRI. Вони не призначені збивати боєголовки МБР, які швидше летітимуть. Так що на практиці тільки це можна побачити. Маубть вони ще битимуть цими МБР кудись по нам. Тоді і буде видно, що реально, а що ні для MSE, або CRI, якщо вони там будуть. І треба випустити буде 2х протиракет. Якщо вони кажуть, що в них було 6*6 БЧ, то аже 72 протиракети треба, або 6*2, якщо ці 6 розділяються в межах досяжності MSE, або CRI.
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21.11.2024 13:59 Відповісти
А що є МБР зі БЧ, що розділяється та неядерним спорядженням?
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21.11.2024 16:17 Відповісти
жесть як гучно було(((
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21.11.2024 10:31 Відповісти
суки прокляті - від'їбіться від України. Виродки!!
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21.11.2024 10:32 Відповісти
За те ми чомусь після такого беремо в полон цих звірів
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21.11.2024 10:38 Відповісти
От і прилетіла МБР. Навіть стурбованості Заходу немає зовсім.Саліван задоволений.
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21.11.2024 11:01 Відповісти
Ну можна у відповідь свої мбр виготовляти, у нас на сс18 повна документація. Чи просити у заходу.
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21.11.2024 11:05 Відповісти
очікуємо на План потужності щодо даного напрямку
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21.11.2024 11:11 Відповісти
Якщо це так, то це середньої дальності. Удосконалена СС-20, Піонер. По Києву не били, бо Петріоти стоять.
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21.11.2024 12:21 Відповісти
 
 