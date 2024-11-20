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Рашисти атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТО

Вночі 20 листопада 2024 року в Дніпропетровській області працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 2 приватні будинки, а також гаражі та лінію електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти 16 разів атакували дронами-камікадзе та з важкої артилерії Нікопольщину: Пошкоджено будинок і підприємство

наслідки удару по Дніпропетровщині
наслідки удару по Дніпропетровщині
наслідки удару по Дніпропетровщині

Також за даними ОВА, агресор вдарив по Нікополю з РСЗВ "Ураган". Люди вціліли.

Автор: 

Дніпро (3274) обстріл (28486) Нікополь (1190)


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