Рашисти атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТО
Вночі 20 листопада 2024 року в Дніпропетровській області працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 2 приватні будинки, а також гаражі та лінію електропередач.
Загиблих і постраждалих немає.
Також за даними ОВА, агресор вдарив по Нікополю з РСЗВ "Ураган". Люди вціліли.
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