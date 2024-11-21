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Новости
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В Днепре утром прогремели взрывы, повреждены предприятие и здание центра реабилитации, есть пострадавшие (обновлено)

РФ атакувала Днпро ракетами 21 листопада

Российские захватчики утром 21 ноября атаковали Днепропетровскую область ракетами. В Днепре прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"С утра область находится под вражеской атакой. В Днепре было громко - произошло несколько пожаров. Повреждено предприятие. Прошу всех находиться в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов, сообщил городской голова Борис Филатов.

"Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется", - отметил Филатов.

Обновленная информация

Лысак позже сообщил, что в результате российского удара также зафиксированы разрушения в гаражном кооперативе. Там возник пожар. Повреждены 9 гаражей. А еще – два частных дома. В одном из них возник пожар, его потушили. Укротили огонь и на втором месте возгорания.

"Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина - госпитализирована", - добавил Лысак.

Ночью оккупанты несколько раз обстреляли Никопольщину

Целили из артиллерии и "Града" по райцентру, Червоногригорьевской и Покровской громадам.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил Лысак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Днепропетровщину: повреждены дома и ЛЭП. ФОТО

Автор: 

Днепр (4417) обстрел (27093) Никопольский район (185)


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Топ комментарии
+10
Що ж по Києву не вдарилли МЄЖКОНТІТЄНТАЛЬНОЙ БАЛІСТІЧЄСКОЙ РАКЄТОЙ ГНЄВНОГО ДНЯ? Бо якби петріот її хлопнув, то клики одразу перетворились би у молочні зубики? ***** нагнітатори.

Так, загроза була реальною. Це перший випадок застосування так званої міжконтинентальної балістичної ракети, яку росіянці на нас і випробували. Проте скажу більше - загроза є і зараз, і буде за годину, і за тиждень, і за місяць - щодня та щохвилини.

Слідкуємо за розвитком подій.
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21.11.2024 10:29
+6
Уже пишут, по Днепру с Астраханской обл. Запустили межконтиненталку. Видимо, она. И это очень плохо. Старт межконтиненталку с любой ядерной страны это очень опасно - другие ядерные страны могут не понять и ответить! Рашистские лидеры, похоже, заигрались в войнушку.
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21.11.2024 10:14
+5
суки прокляті - від'їбіться від України. Виродки!!
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21.11.2024 10:32
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Правила форума Совет форумчан
Кажуть,що мало хто знав про це підприемство.Здав якийсь крот.Кажуть,що більш немаве підприемства.Що це було.
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21.11.2024 08:02 Ответить
Якийсь Merkator шось каже, так. Нічого не було.
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21.11.2024 09:43 Ответить
Ага, ніхто не знає... Тому з КапЯру МБР по ньому запустили!
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21.11.2024 11:02 Ответить
Отже не збили..
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21.11.2024 08:30 Ответить
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21.11.2024 08:53 Ответить
Пишуть,що ворог виготовляє
в місяць 900 БПЛА.
Як тоді за один день вони
запустили 1380 ударних дронів?
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21.11.2024 09:31 Ответить
Уже пишут, по Днепру с Астраханской обл. Запустили межконтиненталку. Видимо, она. И это очень плохо. Старт межконтиненталку с любой ядерной страны это очень опасно - другие ядерные страны могут не понять и ответить! Рашистские лидеры, похоже, заигрались в войнушку.
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21.11.2024 10:14 Ответить
@ "Який нахер "Рубеж"? 1,5 тонни тротилу підняти в повітря? Менше ніж звичайна ФАБ.
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку?
Ядерний? Ну-ну."



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21.11.2024 11:49 Ответить
Запуск міжконтинентальної ракети не можливий без попередження США, в протилежному разі зразу ж піде "ответка" - значить попередили про напрямок... США залишилось тільки в черговий раз бути сильно сильно "обэспокоеними"...
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21.11.2024 11:51 Ответить
Що ж по Києву не вдарилли МЄЖКОНТІТЄНТАЛЬНОЙ БАЛІСТІЧЄСКОЙ РАКЄТОЙ ГНЄВНОГО ДНЯ? Бо якби петріот її хлопнув, то клики одразу перетворились би у молочні зубики? ***** нагнітатори.

Так, загроза була реальною. Це перший випадок застосування так званої міжконтинентальної балістичної ракети, яку росіянці на нас і випробували. Проте скажу більше - загроза є і зараз, і буде за годину, і за тиждень, і за місяць - щодня та щохвилини.

Слідкуємо за розвитком подій.
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21.11.2024 10:29 Ответить
nasams та samp/t цю дуру теж візьмуть без проблем
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21.11.2024 10:37 Ответить
Насамс не візьме а самп т хоч і має можливість перехоплювати балістику також не допоможе ( бо для таких ракет міжконентальних тре трохи інші комплекси як то ТАДАМ який мають США ).
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21.11.2024 11:15 Ответить
МБР Patriot не хлопне, є така ймовірність, а треба THAHD або sm-6. Бойові блоки розділяються за атмосферою, плюс у них реальна гіперзвукова швидкість. І Patriot може не встигнути спрацювати, навіть якщо побачать, що вона летить. Радар Patriot то ціль в космосі не побачить. А падають вони з космосу майже вертикально. А якщо блоки летять зі швидкістю за 3 км/с, то і протиракети можуть їх не перехопити. Бо цілі зі швидкістю 3 км/с Patriot не перехоплює.
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21.11.2024 11:23 Ответить
3 км/сек это примерно 9 Мах,кинжал летит быстрее.
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21.11.2024 12:38 Ответить
х-47м2 летить 3,4 км/с тільки поки двигун працює, а потім зменшує швидкість суттєво, тому PAC-3 і перехоплює його.
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21.11.2024 13:53 Ответить
Протиракета з Петріота буде летіти цієї цілі назустріч. Тільки зрозуміло, що не звичайна, а "кінетичний перехоплювач".
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21.11.2024 13:14 Ответить
Швидкість цілі повинна бути не більше, ніж дозволяють реальні ТТХ ракети MSE, або CRI. Вони не призначені збивати боєголовки МБР, які швидше летітимуть. Так що на практиці тільки це можна побачити. Маубть вони ще битимуть цими МБР кудись по нам. Тоді і буде видно, що реально, а що ні для MSE, або CRI, якщо вони там будуть. І треба випустити буде 2х протиракет. Якщо вони кажуть, що в них було 6*6 БЧ, то аже 72 протиракети треба, або 6*2, якщо ці 6 розділяються в межах досяжності MSE, або CRI.
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21.11.2024 13:59 Ответить
А що є МБР зі БЧ, що розділяється та неядерним спорядженням?
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21.11.2024 16:17 Ответить
жесть як гучно було(((
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21.11.2024 10:31 Ответить
суки прокляті - від'їбіться від України. Виродки!!
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21.11.2024 10:32 Ответить
За те ми чомусь після такого беремо в полон цих звірів
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21.11.2024 10:38 Ответить
От і прилетіла МБР. Навіть стурбованості Заходу немає зовсім.Саліван задоволений.
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21.11.2024 11:01 Ответить
Ну можна у відповідь свої мбр виготовляти, у нас на сс18 повна документація. Чи просити у заходу.
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21.11.2024 11:05 Ответить
очікуємо на План потужності щодо даного напрямку
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21.11.2024 11:11 Ответить
Якщо це так, то це середньої дальності. Удосконалена СС-20, Піонер. По Києву не били, бо Петріоти стоять.
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21.11.2024 12:21 Ответить
 
 