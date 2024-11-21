В Днепре утром прогремели взрывы, повреждены предприятие и здание центра реабилитации, есть пострадавшие (обновлено)

Российские захватчики утром 21 ноября атаковали Днепропетровскую область ракетами. В Днепре прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"С утра область находится под вражеской атакой. В Днепре было громко - произошло несколько пожаров. Повреждено предприятие. Прошу всех находиться в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов, сообщил городской голова Борис Филатов.

"Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется", - отметил Филатов.

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Лысак позже сообщил, что в результате российского удара также зафиксированы разрушения в гаражном кооперативе. Там возник пожар. Повреждены 9 гаражей. А еще – два частных дома. В одном из них возник пожар, его потушили. Укротили огонь и на втором месте возгорания.

"Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина - госпитализирована", - добавил Лысак.

Ночью оккупанты несколько раз обстреляли Никопольщину

Целили из артиллерии и "Града" по райцентру, Червоногригорьевской и Покровской громадам.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил Лысак.

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