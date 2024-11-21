В Днепре утром прогремели взрывы, повреждены предприятие и здание центра реабилитации, есть пострадавшие (обновлено)
Российские захватчики утром 21 ноября атаковали Днепропетровскую область ракетами. В Днепре прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
"С утра область находится под вражеской атакой. В Днепре было громко - произошло несколько пожаров. Повреждено предприятие. Прошу всех находиться в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.
Также в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов, сообщил городской голова Борис Филатов.
"Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется", - отметил Филатов.
Обновленная информация
Лысак позже сообщил, что в результате российского удара также зафиксированы разрушения в гаражном кооперативе. Там возник пожар. Повреждены 9 гаражей. А еще – два частных дома. В одном из них возник пожар, его потушили. Укротили огонь и на втором месте возгорания.
"Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина - госпитализирована", - добавил Лысак.
Ночью оккупанты несколько раз обстреляли Никопольщину
Целили из артиллерии и "Града" по райцентру, Червоногригорьевской и Покровской громадам.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил Лысак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в місяць 900 БПЛА.
Як тоді за один день вони
запустили 1380 ударних дронів?
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку?
Ядерний? Ну-ну."
Так, загроза була реальною. Це перший випадок застосування так званої міжконтинентальної балістичної ракети, яку росіянці на нас і випробували. Проте скажу більше - загроза є і зараз, і буде за годину, і за тиждень, і за місяць - щодня та щохвилини.
Слідкуємо за розвитком подій.