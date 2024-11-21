Воздушная тревога на всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К. РФ атакует ракетами (обновлено)

Утром 20 ноября по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные отмечают, что в РФ зафиксирован взлет МиГ-31К, также в воздухе находятся самолеты Ту-95.

"Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", - отметили в ВС в 5:47.

6:40 - Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный. В воздухе 4 ракеты.

6:43 - Ракеты сменили курс в направлении Киевщины. Мониторинговые каналы сообщают о шести ракетах на Черниговщине.

6:52 – Ракеты с Черниговщины на Полтавщину.

6:58 – Ракета на Миргород с северо-запада.

7:00 – Еще одна ракета - на Миргород тем же курсом.

7:05 – Крылатые ракеты в Полтавской области держат курс на Кременчуг и Днепр.

7:14 – Ракета приближается к Днепру. Ракета из Кременчуга держит курс на Днепр.

7:17 – Группа крылатых ракет южнее Днепра, курс юго-восточный (Запорожье). Ракета на Днепр.

По состоянию на 8:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по областям.

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