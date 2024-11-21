Воздушная тревога на всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К. РФ атакует ракетами (обновлено)
Утром 20 ноября по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Военные отмечают, что в РФ зафиксирован взлет МиГ-31К, также в воздухе находятся самолеты Ту-95.
"Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", - отметили в ВС в 5:47.
6:40 - Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный. В воздухе 4 ракеты.
6:43 - Ракеты сменили курс в направлении Киевщины. Мониторинговые каналы сообщают о шести ракетах на Черниговщине.
6:52 – Ракеты с Черниговщины на Полтавщину.
6:58 – Ракета на Миргород с северо-запада.
7:00 – Еще одна ракета - на Миргород тем же курсом.
7:05 – Крылатые ракеты в Полтавской области держат курс на Кременчуг и Днепр.
7:14 – Ракета приближается к Днепру. Ракета из Кременчуга держит курс на Днепр.
7:17 – Группа крылатых ракет южнее Днепра, курс юго-восточный (Запорожье). Ракета на Днепр.
По состоянию на 8:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по областям.
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Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/ukraine-russia-war-11-21-24#cm3rhlm0k00003b6qe700jy81