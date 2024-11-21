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Воздушная тревога на всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К. РФ атакует ракетами (обновлено)

ракети масований обстріл

Утром 20 ноября по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные отмечают, что в РФ зафиксирован взлет МиГ-31К, также в воздухе находятся самолеты Ту-95.

"Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", - отметили в ВС в 5:47.

6:40 - Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный. В воздухе 4 ракеты.

6:43 - Ракеты сменили курс в направлении Киевщины. Мониторинговые каналы сообщают о шести ракетах на Черниговщине.

6:52 – Ракеты с Черниговщины на Полтавщину.

6:58 – Ракета на Миргород с северо-запада.

7:00 – Еще одна ракета - на Миргород тем же курсом.

7:05 – Крылатые ракеты в Полтавской области держат курс на Кременчуг и Днепр.

7:14 – Ракета приближается к Днепру. Ракета из Кременчуга держит курс на Днепр.

7:17 – Группа крылатых ракет южнее Днепра, курс юго-восточный (Запорожье). Ракета на Днепр.

По состоянию на 8:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по областям.

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Автор: 

ракеты (3568) Воздушные силы (2288) воздушная тревога (787)


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Пишут что ракет мало, скорее всего обстрел тренировочный, пытаются ПВО выявить!
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21.11.2024 06:52 Ответить
напевно Ви праві, в Чорному морі корита кацапські з калібрами, 22 ракети залп.
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21.11.2024 07:12 Ответить
ГУР казало що все в порядку. Так що може то макети які летять.
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21.11.2024 07:22 Ответить
Судячи по звукам вибухів, не такі ж вже і макети
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21.11.2024 07:26 Ответить
Неназваний чиновник, як повідомляє CNN, заявив, що США заздалегідь попередило Україну та інші країни про те, що РФ атакує Дніпро експериментальною балістичною ракетою.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/ukraine-russia-war-11-21-24#cm3rhlm0k00003b6qe700jy81
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21.11.2024 21:20 Ответить
А до этого кинжалами, тоже "тренировочно" били? Была целенаправленная атака на Днепр.
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21.11.2024 07:31 Ответить
В Дніпрі гучно.
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21.11.2024 07:27 Ответить
 
 