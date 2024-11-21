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Повітряна тривога по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К. РФ атакувала ракетами (оновлено)

ракети масований обстріл

Зранку 21 листопада по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові наголошують, що у РФ зафіксовано зліт МіГ-31К також у повітрі перебувають літаки Ту-95.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - зазначили у ПС о 5:47.

6:40 - Крилата ракета з півночі через Чернігівщину, курс південний. У повітрі 4 ракети.

6:43 - Ракети змінили курс у напрямку Київщини. Моніторингові канали повідомляють про 6 ракет на Чернігівщині.

6:52 - Ракети з Чернігівщини на Полтавщину.

6:58  - Ракета на Миргород з північного заходу.

7:00 - Ще одна ракета на Миргород тим самим курсом.

7:05 - Крилаті ракети на Полтавщині тримають курс на Кременчук та Дніпро.

7:14 -  Ракета наближається до Дніпра. Ракета з Кременчука тримає курс на Дніпро.

7:17 - Група крилатих ракет південніше Дніпра, курс південно-східний (Запоріжжя). Ракета на Дніпро.

Станом на 8:16 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці регіонів оголошували тривогу (оновлено)

Автор: 

ракети (4009) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908)


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Пишут что ракет мало, скорее всего обстрел тренировочный, пытаются ПВО выявить!
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21.11.2024 06:52 Відповісти
напевно Ви праві, в Чорному морі корита кацапські з калібрами, 22 ракети залп.
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21.11.2024 07:12 Відповісти
ГУР казало що все в порядку. Так що може то макети які летять.
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21.11.2024 07:22 Відповісти
Судячи по звукам вибухів, не такі ж вже і макети
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21.11.2024 07:26 Відповісти
Неназваний чиновник, як повідомляє CNN, заявив, що США заздалегідь попередило Україну та інші країни про те, що РФ атакує Дніпро експериментальною балістичною ракетою.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/ukraine-russia-war-11-21-24#cm3rhlm0k00003b6qe700jy81
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21.11.2024 21:20 Відповісти
А до этого кинжалами, тоже "тренировочно" били? Была целенаправленная атака на Днепр.
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21.11.2024 07:31 Відповісти
В Дніпрі гучно.
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21.11.2024 07:27 Відповісти
 
 