Повітряна тривога по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К. РФ атакувала ракетами (оновлено)
Зранку 21 листопада по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові наголошують, що у РФ зафіксовано зліт МіГ-31К також у повітрі перебувають літаки Ту-95.
"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - зазначили у ПС о 5:47.
6:40 - Крилата ракета з півночі через Чернігівщину, курс південний. У повітрі 4 ракети.
6:43 - Ракети змінили курс у напрямку Київщини. Моніторингові канали повідомляють про 6 ракет на Чернігівщині.
6:52 - Ракети з Чернігівщини на Полтавщину.
6:58 - Ракета на Миргород з північного заходу.
7:00 - Ще одна ракета на Миргород тим самим курсом.
7:05 - Крилаті ракети на Полтавщині тримають курс на Кременчук та Дніпро.
7:14 - Ракета наближається до Дніпра. Ракета з Кременчука тримає курс на Дніпро.
7:17 - Група крилатих ракет південніше Дніпра, курс південно-східний (Запоріжжя). Ракета на Дніпро.
Станом на 8:16 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях
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Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/ukraine-russia-war-11-21-24#cm3rhlm0k00003b6qe700jy81