Повітряна тривога по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К. РФ атакувала ракетами (оновлено)

Зранку 21 листопада по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові наголошують, що у РФ зафіксовано зліт МіГ-31К також у повітрі перебувають літаки Ту-95.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - зазначили у ПС о 5:47.

6:40 - Крилата ракета з півночі через Чернігівщину, курс південний. У повітрі 4 ракети.

6:43 - Ракети змінили курс у напрямку Київщини. Моніторингові канали повідомляють про 6 ракет на Чернігівщині.

6:52 - Ракети з Чернігівщини на Полтавщину.

6:58 - Ракета на Миргород з північного заходу.

7:00 - Ще одна ракета на Миргород тим самим курсом.

7:05 - Крилаті ракети на Полтавщині тримають курс на Кременчук та Дніпро.

7:14 - Ракета наближається до Дніпра. Ракета з Кременчука тримає курс на Дніпро.

7:17 - Група крилатих ракет південніше Дніпра, курс південно-східний (Запоріжжя). Ракета на Дніпро.

Станом на 8:16 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях

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