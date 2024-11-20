У Києві та низці регіонів оголошували тривогу (оновлено)
Вдень 20 листопада 2024 року у Києві та низці регіонів України оголошували повітряну тривогу. О 14.22 Повітряні сили оголосили відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 13.52 карта повітряних тривог була така:
Повітряні сили про пуски наразі не повідомляли.
Наразі актуальна карта тривог така:
Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.
Топ коментарі
+3 annaera
показати весь коментар20.11.2024 14:02
+3 Igor #591922
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+3 Luk Viktor
показати весь коментар20.11.2024 14:08
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Росія може вдарити міжконтинентальною ракетою по Україні
там асфальт не допоможе!(((
Старшие учили, градус только повышать. Или вы из тех кто рекомендует в конце шампанским полировать?