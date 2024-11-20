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У Києві та низці регіонів оголошували тривогу (оновлено)

сирена

Вдень 20 листопада 2024 року у Києві та низці регіонів України оголошували повітряну тривогу. О 14.22 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 13.52 карта повітряних тривог була така:

повітряна тривога 20 листопада

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки російських "Шахедів" на Київ зафіксовано падіння уламків у двох районах

Повітряні сили про пуски наразі не повідомляли.

Наразі актуальна карта тривог така:

відбій загрози

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Автор: 

Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908) Повітряні атаки на Київ (753)


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Топ коментарі
+3
потому что обычные закончились?
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20.11.2024 14:02
+3
Фашисти були порядніші чим рашисты, та і Гітлера боялися і Ху...лом ніхто не називав
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20.11.2024 14:07
+3
міжконтинентальна не прилетить - траєкторія не дозволяє! А на другому "витку" на орбіті ми її зіб"ємо...!
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20.11.2024 14:08
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таке кажуть
Росія може вдарити міжконтинентальною ракетою по Україні
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20.11.2024 13:57 Відповісти
потому что обычные закончились?
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20.11.2024 14:02 Відповісти
ага ..Буданга сказав у істот вже нічого не залишилось.. завтра він з кавою у Криму
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20.11.2024 14:06 Відповісти
міжконтинентальна не прилетить - траєкторія не дозволяє! А на другому "витку" на орбіті ми її зіб"ємо...!
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20.11.2024 14:08 Відповісти
Дуже цікавуо, а чим ми її зіб'ємо на другому витку? Невже є такий боєвий асфальт?
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20.11.2024 14:20 Відповісти
головне - підкинути асфальт завчасно...
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20.11.2024 14:33 Відповісти
якщо тільки буде не ""РС-26 Рубіж""
там асфальт не допоможе!(((
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20.11.2024 14:58 Відповісти
Вони готуються,підтримують градус напруги.Але не потрібно боятись,це не допомагає.Краще діяти,робити хоч щось
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20.11.2024 14:21 Відповісти
підтримують градус напруги.Але не потрібно боятись,це не допомагає.
Старшие учили, градус только повышать. Или вы из тех кто рекомендует в конце шампанским полировать?
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20.11.2024 14:32 Відповісти
Фашисти були порядніші чим рашисты, та і Гітлера боялися і Ху...лом ніхто не називав
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20.11.2024 14:07 Відповісти
 
 