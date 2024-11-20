У Києві та низці регіонів оголошували тривогу (оновлено)

Вдень 20 листопада 2024 року у Києві та низці регіонів України оголошували повітряну тривогу. О 14.22 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 13.52 карта повітряних тривог була така:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки російських "Шахедів" на Київ зафіксовано падіння уламків у двох районах

Повітряні сили про пуски наразі не повідомляли.

Наразі актуальна карта тривог така:

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.