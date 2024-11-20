Унаслідок атаки російських "Шахедів" на Київ зафіксовано падіння уламків у двох районах

У ніч проти 20 листопада російські війська "Шахедами" атакували столицю України. Падіння уламків зафіксували в Оболонському і Подільському районах.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ранкової атаки російськими дронами по столиці зафіксовано падіння уламків:

Подільський район:

Сталось падіння уламків на автомобіль. Пожежі не виявлено. Решта з’ясовується.

Також в цьому районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в нежитловому приміщенні Решта з’ясовується.

Оболонський район:

Уламки впали на відкритій території. Без наслідків.

Інформації щодо постраждалих не надходило!

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Нагадаємо, в ніч проти 20 листопада "Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено дитсадок, школу, адмінбудівлі та магазини. Тривога тривала 11 годин.