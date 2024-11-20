"Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено дитсадок, школу, адмінбудівлі та магазини (оновлено). ФОТОрепортаж
Війська РФ не припиняють нічних атак дронами на Київщину. Тривога в регіоні тривала понад 11 годин.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
Постраждалих серед населення немає.
Наслідки ворожої атаки
За даними ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Наразі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, 3 адміністративні будівлі, 2 магазини, сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі.
Місцева влада працює над оперативним відновленням пошкоджених обʼєктів.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
Оновлена інформація
Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на Київщину.
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