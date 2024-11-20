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Загорання в квартирі багатоповерхівки у Дніпровському районі не пов’язано з атакою БпЛА, - КМВА (оновлено). ФОТОрепортаж

У КМВА інформували, що через ворожу дронову атаку у Києві є загорання в квартирі багатоповерхівки. Згодом стало відомо, що воно було спричинене не падінням уламків, а побутовим приладом. 

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил росії по Києву сталося падіння уламків в Дніпровському районі міста.
Сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У столиці та на Київщині чути вибухи, працює ППО

Оновлена інформація

Згодом у КМВА уточнили, що після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується. Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.

пожежа в Києві
пожежа в Києві
пожежа в Києві
пожежа в Києві

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди". Також зранку повідомлялося про роботу ППО у Києві та столичному регіоні.

Автор: 

пожежа (4320) Повітряні атаки на Київ (755) Шахед (982)


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