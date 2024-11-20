Загорання в квартирі багатоповерхівки у Дніпровському районі не пов’язано з атакою БпЛА, - КМВА (оновлено). ФОТОрепортаж

У КМВА інформували, що через ворожу дронову атаку у Києві є загорання в квартирі багатоповерхівки. Згодом стало відомо, що воно було спричинене не падінням уламків, а побутовим приладом.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил росії по Києву сталося падіння уламків в Дніпровському районі міста.

Сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Оновлена інформація

Згодом у КМВА уточнили, що після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується. Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.









Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди". Також зранку повідомлялося про роботу ППО у Києві та столичному регіоні.