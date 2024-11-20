У столиці та на Київщині чути вибухи, працює ППО
Зранку 20 листопада 2024 року у столиці України чути вибухи, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - інформує у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко.
За даними Київської ОВА, також ППО працює на Київщині.
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Ворог атакує столицю та столичний регіон "Шахедами".
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди".
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