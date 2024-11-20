У столиці та на Київщині чути вибухи, працює ППО

Зранку 20 листопада 2024 року у столиці України чути вибухи, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - інформує у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко.

За даними Київської ОВА, також ППО працює на Київщині.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

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Ворог атакує столицю та столичний регіон "Шахедами".

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди".