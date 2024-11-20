У низці областей зафіксовано ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ворожих БпЛА над територією України

Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА.

Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини рухається у західному напрямку на Чернігівську область.

Група ворожих БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.

Суми - ворожий БпЛА над містом.

Нова група ворожих БпЛА з Херсоньскої області курсом на Запорізьку і Миколаївську.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА над територією України

групи ворожих БпЛА на Чернігівщині - курсом на північ Київщини;

декілька ворожих БпЛА з півдня Сумщини - курсом на захід;

декілька БпЛА на Полтавщині - весь час змінюють напрямок руху;

ворожий БпЛА на заході Миколаївщини - курсом на північ;

ворожий БпЛА на південному сході Харківщини - курсом на північний захід області.

Оновлення станом на 23:15

декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - весь час змінюють напрямок руху;

декілька ворожих БпЛА на півночі Київщині - напрямок руху постійно змінюється;

декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний ;

ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір білорусі;

ворожі БпЛА на Харківщини, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху;

ворожий БпЛА на півночі Дніпропетровщини постійно змінює напрямок руху.

Нові групи ворожих ударних БпЛА з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Оновлення станом на 23:58

декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумщині - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;

декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - напрямок руху постійно змінюється;

декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний і західний, на північ Хмельниччини;

ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір білорусі;

ворожий БпЛА на Київщині, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.

Оновлення станом на 01:13 20 листопада

нова груп ворожих БпЛА на Сумщині - курсом на захід;

група ворожих БпЛА на сході Полтавщині - курсом на південний схід;

група ворожих БпЛА на Харківщині - курсом на захід;

група ворожих БпЛА з Донеччини - курсом на південний захід;

ворожі БпЛА на Хмельниччині - курсом на захід і схід.

Оновлення станом на 01:50

ворожі БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини - курсом на захід;

ворожі БпЛА на півночі і півдні Полтавщині - курсом на захід і північний захід;

ворожі БпЛА на Житомирщині - курсом на північний схід;

ворожі БпЛА зі сходу Дніпропетровщини - курсом на захід.

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