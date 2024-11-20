У низці областей зафіксовано ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ворожих БпЛА над територією України
- Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА.
- Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини рухається у західному напрямку на Чернігівську область.
- Група ворожих БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.
- Суми - ворожий БпЛА над містом.
- Нова група ворожих БпЛА з Херсоньскої області курсом на Запорізьку і Миколаївську.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА над територією України
- групи ворожих БпЛА на Чернігівщині - курсом на північ Київщини;
- декілька ворожих БпЛА з півдня Сумщини - курсом на захід;
- декілька БпЛА на Полтавщині - весь час змінюють напрямок руху;
- ворожий БпЛА на заході Миколаївщини - курсом на північ;
- ворожий БпЛА на південному сході Харківщини - курсом на північний захід області.
Оновлення станом на 23:15
- декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - весь час змінюють напрямок руху;
- декілька ворожих БпЛА на півночі Київщині - напрямок руху постійно змінюється;
- декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний ;
- ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір білорусі;
- ворожі БпЛА на Харківщини, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху;
- ворожий БпЛА на півночі Дніпропетровщини постійно змінює напрямок руху.
- Нові групи ворожих ударних БпЛА з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
Оновлення станом на 23:58
- декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумщині - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;
- декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - напрямок руху постійно змінюється;
- декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний і західний, на північ Хмельниччини;
- ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір білорусі;
- ворожий БпЛА на Київщині, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.
Оновлення станом на 01:13 20 листопада
- нова груп ворожих БпЛА на Сумщині - курсом на захід;
- група ворожих БпЛА на сході Полтавщині - курсом на південний схід;
- група ворожих БпЛА на Харківщині - курсом на захід;
- група ворожих БпЛА з Донеччини - курсом на південний захід;
- ворожі БпЛА на Хмельниччині - курсом на захід і схід.
Оновлення станом на 01:50
- ворожі БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини - курсом на захід;
- ворожі БпЛА на півночі і півдні Полтавщині - курсом на захід і північний захід;
- ворожі БпЛА на Житомирщині - курсом на північний схід;
- ворожі БпЛА зі сходу Дніпропетровщини - курсом на захід.
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саша паламарчук
показати весь коментар19.11.2024 20:46 Відповісти Мені подобається 6
Марина Нєчаєва #561431
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