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Новини
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У низці областей зафіксовано ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ворожих БпЛА над територією України

  • Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА.
  • Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини рухається у західному напрямку на Чернігівську область.
  • Група ворожих БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.
  • Суми - ворожий БпЛА над містом.
  • Нова група ворожих БпЛА з Херсоньскої області курсом на Запорізьку і Миколаївську.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА над територією України

  • групи ворожих БпЛА на Чернігівщині - курсом на північ Київщини;
  • декілька ворожих БпЛА з півдня Сумщини - курсом на захід;
  • декілька БпЛА на Полтавщині - весь час змінюють напрямок руху;
  • ворожий БпЛА на заході Миколаївщини - курсом на північ;
  • ворожий БпЛА на південному сході Харківщини - курсом на північний захід області.

Оновлення станом на 23:15

  • декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - весь час змінюють напрямок руху;
  • декілька ворожих БпЛА на півночі Київщині - напрямок руху постійно змінюється;
  • декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний ;
  • ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір білорусі;
  • ворожі БпЛА на Харківщини, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху;
  • ворожий БпЛА на півночі Дніпропетровщини постійно змінює напрямок руху.
  • Нові групи ворожих ударних БпЛА з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Оновлення станом на 23:58

  • декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумщині - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;
  • декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - напрямок руху постійно змінюється;
  • декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний і західний, на північ Хмельниччини;
  • ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір білорусі;
  • ворожий БпЛА на Київщині, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.

Оновлення станом на 01:13 20 листопада

  • нова груп ворожих БпЛА на Сумщині - курсом на захід;
  • група ворожих БпЛА на сході Полтавщині - курсом на південний схід;
  • група ворожих БпЛА на Харківщині - курсом на захід;
  • група ворожих БпЛА з Донеччини - курсом на південний захід;
  • ворожі БпЛА на Хмельниччині - курсом на захід і схід.

Оновлення станом на 01:50

  • ворожі БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини - курсом на захід;
  • ворожі БпЛА на півночі і півдні Полтавщині - курсом на захід і північний захід;
  • ворожі БпЛА на Житомирщині - курсом на північний схід;
  • ворожі БпЛА зі сходу Дніпропетровщини - курсом на захід.

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Автор: 

Повітряні сили (2625) повітряна тривога (914) Шахед (982)


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19.11.2024 20:46 Відповісти
Та блін, у гучномовцях звук добавили..
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19.11.2024 23:33 Відповісти
Вовачке в будку під Печерськом
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20.11.2024 00:49 Відповісти
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20.11.2024 01:19 Відповісти
 
 