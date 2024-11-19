Наслідки удару РФ по Глухову: кількість загиблих зросла до 12, під завалами може бути людина (оновлено). ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 18 листопада ворог цинічно завдав удару по будівлі гуртожитку одного із навчальних закладів м. Глухів на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Дані станом на 11.00

За даними рятувальників, уже 10 загиблих, внаслідок ворожого удару у Глухові. З них - 1 дитина.

Кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 3 дітей.

"Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Дані станом на 11.53

Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Кількість загиблих зросла до 11.

У Глухові продовжуються аварійно-рятувальні роботи.Ймовірно, під завалами знаходиться ще 2 особи.

Дані станом на 13.10

У МВС України повідомили, що під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові загинули 12 людей, серед них 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Да оновленими даними ДСНС 11 постраждало, серед них 2 дітей.

Попередня інформація про кількість жертв

Зранку повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинуло 8 людей, з них 1 дитина. Попередньо, травмовано 11 осіб, з них – 2 дітей.

Частково зруйновано будівлю гуртожитку, під завалами ймовірно перебуває 5 осіб.

Рятувальники наразі продовжують аварійно-рятувальні роботи.

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Оновлена інформація

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Глухові зросла до 9 людей, з них 1 дитина.

"11 постраждало, серед них 2 дитини. Ймовірно, під завалами перебуває 4 людини", - уточнили у ДСНС.

Аварійно-рятувальні наразі роботи тривають.













Удар РФ по Глухову

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару РФ 7 загиблих та понад 10 постраждалих, зруйновано гуртожиток навчального закладу. Під завалами можуть бути люди.