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Новини
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Наслідки удару РФ по Глухову: кількість загиблих зросла до 12, під завалами може бути людина (оновлено). ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 18 листопада ворог цинічно завдав удару по будівлі гуртожитку одного із навчальних закладів м. Глухів на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Дані станом на 11.00

За даними рятувальників, уже 10 загиблих, внаслідок ворожого удару у Глухові. З них - 1 дитина.

Кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 3 дітей.

"Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Дані станом на 11.53

Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Кількість загиблих зросла до 11.

У Глухові продовжуються аварійно-рятувальні роботи.Ймовірно, під завалами знаходиться ще 2 особи.

Дані станом на 13.10

У МВС України повідомили, що під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові загинули 12 людей, серед них 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Да оновленими даними ДСНС  11 постраждало, серед них 2 дітей.

Попередня інформація про кількість жертв 

Зранку повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинуло 8 людей, з них 1 дитина. Попередньо, травмовано 11 осіб, з них – 2 дітей.

Частково зруйновано будівлю гуртожитку, під завалами ймовірно перебуває 5 осіб.

Рятувальники наразі продовжують аварійно-рятувальні роботи.

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Оновлена інформація

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Глухові зросла до 9 людей, з них 1 дитина.

"11 постраждало, серед них 2 дитини. Ймовірно, під завалами перебуває 4 людини", - уточнили у ДСНС.

Аварійно-рятувальні наразі роботи тривають.

наслідки удару по Глухову
наслідки удару по Глухову
наслідки удару по Глухову
наслідки удару по Глухову

наслідки удару по Глухову

Удар РФ по Глухову

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару РФ 7 загиблих та понад 10 постраждалих, зруйновано гуртожиток навчального закладу. Під завалами можуть бути люди.

Автор: 

обстріл (28392) жертви (1792) Глухів (36) Шахед (982)


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Топ коментарі
+21
Подивіться на карті, скільки від кордону до Глухова. І подумайте, як його прикрити.....
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19.11.2024 09:58
+19
Йому похер, скільки там до того кордону, він тут сіє зраду і недовіру один до одного, з метоюпідривної діяльності…
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19.11.2024 10:04
+9
Люди, може вже треба припинити мовчанку ! ? ППО надходило й надходить, а тактика нашого ОПісу незмінна. Лише Київ у зоні їх уваги. А інші міста й села нехай виживають як можуть. Здається прийшов час міняти й стратегію захисту неба над Україною, і стратегію ЗСУ, яких нещадно поливають КАБами. Вони там нагорі шукають вихід з цієї ситуації ? Чи кожного вечора доповідають, що вони "не зробили, а лише планують". Або статистику про втрати ворога. Кому цікаво скільки 200-х у ворога ? Лише тим, хто знаходиться у безпечному місці. А народ турбує інше - ЯК ВРЯТУВАТИ ДИТИНУ Й ДЕ ??? А командирам - як зберегти своїх підлеглих !
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19.11.2024 09:52
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Люди, може вже треба припинити мовчанку ! ? ППО надходило й надходить, а тактика нашого ОПісу незмінна. Лише Київ у зоні їх уваги. А інші міста й села нехай виживають як можуть. Здається прийшов час міняти й стратегію захисту неба над Україною, і стратегію ЗСУ, яких нещадно поливають КАБами. Вони там нагорі шукають вихід з цієї ситуації ? Чи кожного вечора доповідають, що вони "не зробили, а лише планують". Або статистику про втрати ворога. Кому цікаво скільки 200-х у ворога ? Лише тим, хто знаходиться у безпечному місці. А народ турбує інше - ЯК ВРЯТУВАТИ ДИТИНУ Й ДЕ ??? А командирам - як зберегти своїх підлеглих !
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19.11.2024 09:52 Відповісти
Подивіться на карті, скільки від кордону до Глухова. І подумайте, як його прикрити.....
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19.11.2024 09:58 Відповісти
Йому похер, скільки там до того кордону, він тут сіє зраду і недовіру один до одного, з метоюпідривної діяльності…
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19.11.2024 10:04 Відповісти
Працює.......
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19.11.2024 10:07 Відповісти
Еге ж працюю. Проте я не Лідор, але на своєму дивані зрозумів, що справжній лідер повинен міркувати що йому робити незважаючи ні на що. І міняти своє коло найближчих "радників", які думають лише про рейтинг та кількість зелені у їх конвертах. І А ще міняти своє особисте ставлення до війни. Не про Мівіну розповідати, а своїми ДОНАТАМИ народ заохочувати. Особистий приклад краще за всі його відео про НІЩО.
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19.11.2024 10:55 Відповісти
У вас вже виникла недовіра ? Тільки до чого ? До Правди ? загибель мешканців Глухова і інших міст чим виправдати ? Пошуком зради у ПРАВДІ. Тоді хто з нас зрадник ?
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19.11.2024 10:29 Відповісти
Про "загибель мешканців Глухова і інших міст" треба твому босу путіну предявляти, а не ЗСУ та владі України (хоча до влади і багато притензій, але точно не це)
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19.11.2024 12:45 Відповісти
Пашютка, якщо й ти працюєш у команді пАтужного Лідора, то це не зупинить мене писати Правду. Заслуга нашого Лідора у трагедії Глухова пряма й беззаперечна, як і його пАтужні мирні договори з країнами світу. Але при чому тут ЗСУ, якщо я ані чирик про ЗСУ. Це ти вже навчився набирати "рейтинг підтримки" БРЕХНЕЮ у свого шефа з ОПісу ? Нічого час відповідати й до тебе прийде. За що ? За підтримку негідників.
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19.11.2024 13:31 Відповісти
Тому що ЗСУ прикривають небо, а не секретарши в ОП. Які можливості є, так і працюють.
Дива не буде. Повністю небо закрити не вийде. Ні у кого.
Дякуємо партнерам за допомогу.
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19.11.2024 20:10 Відповісти
Григорій явно проросійський тролль, бо в нього росія не є прямою причиною загибелі людей
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19.11.2024 22:45 Відповісти
Пане, мені не треба мапа. Я біля Глухова живу. Євреї теж живуть не за тисячу км від Ливану чи сектору Газу. Виправдатись можна, але загибель мешканців Глухова і інших міст чим виправдати ? Пошуком зради у ПРАВДІ. Тоді хто з нас зрадник ?
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19.11.2024 10:28 Відповісти
У Ізраіля менша територія. Значно. Багато грошей - кожного року США виділяє 5 лярдів.
Тому у них "залізний купол", який не б"ють як РФ на нас.
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19.11.2024 20:12 Відповісти
Над Харьковом запросто висят дроны разведчики сутками. Вечером идеально видно. Высоко. В местных телеграм-каналах у кого радар вся инфа по минутно сутками. Народ обсуждает сотнями коментов! До границы 50км--60км. Когда весь 22 и почти 23гг лупили С-300 конечно обьяснимо, 1 мин подлёта. Ну какое пво? А сегодня дроны летят, их за сотни км уже фиксируют, и толку ноль! Скорость 180-230км в час, кукурузник! Почему не начинают сбивать при пересечении границы сразу? Я конечно не спец пво. Но что то происходит с этим. Вариант скорее один пока, просто и близко нет столько передвижных установок. Но сдвоенные и счетверённые установки давняя конструкция, похоже и это не доступно к производству у нас. Но это можно просто купить через третьи страны. Наверно. Но пора требовать истинной картины и ответов по факту происходящего. К новому году можем и не удержатся. Или принимать тяжёлое решение.
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19.11.2024 22:37 Відповісти
В принципі згоден , якщо на днях жінка - військова збила з ПЗРК ракету , то в чому проблема вибудувати надійну систему ППО ? Куди діваються ті тисячі ПЗРК які нам поставляє Захід ?
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19.11.2024 10:14 Відповісти
100 відсотків не гарантує жодна ППО. Нажаль.
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19.11.2024 10:19 Відповісти
ПЗРК не дістануть балістичні ракети. Перероблені С-300, С-400 на балістику.
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19.11.2024 20:13 Відповісти
Не тільки Київ...але Одеські порти щоб вивозити зерно чорним неробам....але як бачите не завжди допамагає..особливо балістика
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19.11.2024 11:34 Відповісти
а Свесі сьогодні продовжують класти асфальт за 12 км від кордону , йде не великий дощ і температура +3 . Свеса також перебуває в зоні евакуації . як і Глухів .
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19.11.2024 11:00 Відповісти
Дрон знищив пів під'їзду?
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19.11.2024 11:15 Відповісти
панелька...там і гранати вистачить щоб доміношка посипалась...вкрадений цемент+зварювальні роботи під аврал в п'яному угарі
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19.11.2024 11:36 Відповісти
Так все погано?
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19.11.2024 11:41 Відповісти
Якщо будував радянський стройбат то ще гірше
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19.11.2024 11:44 Відповісти
Так. В основному стройбат - це були армяні, таджики, казахи...... Але вони всеодно будували тіки ДОСи. В ПГС вони участь не брали.
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19.11.2024 11:48 Відповісти
яка панелька? там цегла, біла як завжди..
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19.11.2024 11:45 Відповісти
В шахеді 50 кг вибухівки - 50 кг! Це цілий мішок ТНТ в еквіваленті - такою кількістю можна зруйнувати й більшу споруду...
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19.11.2024 12:34 Відповісти
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19.11.2024 13:46 Відповісти
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19.11.2024 13:48 Відповісти
Бидломовнi, менi iнтересно, в Свiтi е таке гiвно, яке не зжере украiнствуюче унiатське бидло?.
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19.11.2024 11:21 Відповісти
Допоки не буде знищена головна рашиська істота, міжнародний злочинець ,кривавий терорист путін цей геноцид проти українського народу буде продовжуватись, ця паскуда хоче знищити Україну і Українців тому тільки ліквідація цієї кровожерливої істоти зупинить це жахіття.
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19.11.2024 11:29 Відповісти
Боже, прийми душі невинних. Їх гріх лише в тому, що вони українці. То, Боже, хто вибирає собі матір ? Прости їм все. Прошу, бо вони не встигли навіть попросити твого прощення.
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19.11.2024 11:36 Відповісти
якщо ті, кого шукають ще живі, то це велике чудо...
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19.11.2024 12:33 Відповісти
Дивлюсь на коменти. Новини про Шольца - кілька сторінок. Про трагедію у Глухові - на пальцях порахувати. А наш Лідор все про якусь Єдність торочить ! Люди звикли до загиблих у тилу, а на фронті вже й слова не чути. Згадую 22 рік, коли всі були на порозі знищення і всі згуртувались. А сьогодні вже почуваються всі безпечно ? Ну, крім ЗСУ. Я написав Правду на початку сторінки комів, і отримав підозру у нагнітанні недовіри та зраду. От якби я написав під цією новиною щось на кшталт " Наш величний Лідор всіх врятує планами та відео про перемогу. Тому не турбуйтесь! " Я ж не сліпий, як той зЄлєнській. І не брехун, як його команда та й він особисто. Пишу проте що бачу й відчуваю. Кому не подобається, то йдіть у ОПіс до дЄрмака. На посаду. Шанувальника.
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19.11.2024 12:39 Відповісти
частинка крові кОжного загиблого Українця на руках Зєлі та його пАдЄльників-мародерів-зрадників-асфальтоукладників, звісно, що Великих..
живемо-виживаємо, як понаобирали дебіли Вироку-2019..
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19.11.2024 14:26 Відповісти
Евакуації з прифронтових міст не буде - не пусте до себе в маєток в тилу заможна людина епохи незалежності бомжів з хрущовок і дев'ятиповерхівок, а партія слуг відмінила радянські норми безпеки громадянського населення тож ППО і бомбосховищ не чекайте.
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19.11.2024 16:39 Відповісти
 
 