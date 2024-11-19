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У Глухові 7 загиблих, понад 10 постраждалих, зруйновано гуртожиток навчального закладу. Під завалами можуть бути люди, - Зеленський. ВIДЕО

Росія продовжує тероризувати наше прикордоння. Сьогодні вночі був удар дроном по Глухову Сумської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів.

Жертви ворожого удару

"На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному.

Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою", - додав глава держави.

Читайте також: Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Глухові, є постраждалі, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці: 6 людей загинуло, зокрема дитина

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Глухів (36)


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Топ коментарі
+13
Що це за президент, котрий лише віщає, як Україну б"ють, руйнують, убивають?. Нах такий президент? Головнокомандувач і гарант має звітувати що він зробив щоб такого не сталося, а не "переможно і потужно" гундосити про свої прой.би!
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19.11.2024 09:02
+11
Незламний вовачка останній в цій державі, від кого можна очікувати користі
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19.11.2024 08:57
+9
Для чого він це каже ? Краще б мовчки надіслав пару Гепардів на Глухівщину та в Шостку. Шахеди тут літають кожної ночі - тільки збивай. Вони самі цього просять. І на Київ вони вже не полетять. Та й на інші міста. Якщо не збивати Шахеди з місць їх випуску, то треба ж збивати їх ще на дальніх підступах чи не так ? А у Лідора завжди як на сцені. Збивають вже у місці "посадки" цих "пташок". Що це за стратегія ? Ізраїль збиває ракети аж у небі інших країн. Ну, а що долетить, то вже долетить.
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19.11.2024 08:50
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Для чого він це каже ? Краще б мовчки надіслав пару Гепардів на Глухівщину та в Шостку. Шахеди тут літають кожної ночі - тільки збивай. Вони самі цього просять. І на Київ вони вже не полетять. Та й на інші міста. Якщо не збивати Шахеди з місць їх випуску, то треба ж збивати їх ще на дальніх підступах чи не так ? А у Лідора завжди як на сцені. Збивають вже у місці "посадки" цих "пташок". Що це за стратегія ? Ізраїль збиває ракети аж у небі інших країн. Ну, а що долетить, то вже долетить.
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19.11.2024 08:50 Відповісти
Незламний вовачка останній в цій державі, від кого можна очікувати користі
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19.11.2024 08:57 Відповісти
це, вам нема, мені нема, сусіду юрі нема, бабі галі нема, а 5-6 менеджерам дуже навіть багато користі.
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19.11.2024 09:06 Відповісти
Що це за президент, котрий лише віщає, як Україну б"ють, руйнують, убивають?. Нах такий президент? Головнокомандувач і гарант має звітувати що він зробив щоб такого не сталося, а не "переможно і потужно" гундосити про свої прой.би!
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19.11.2024 09:02 Відповісти
верховний головнокомандувач. але, тимчасово виконуючий обов'язки, вже як півроку.
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19.11.2024 09:08 Відповісти
То він тільки грає роль президента, до того ж нічєво нє должєн
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19.11.2024 09:12 Відповісти
Де наші ракети? Де наші ракетні атаки. Безпілотники до заднього місця, як комар для слона.
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19.11.2024 09:27 Відповісти
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19.11.2024 09:35 Відповісти
в ООН все тихо? заяв немає?
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19.11.2024 10:15 Відповісти
зате тобі ввечері знову є про що гундосити щоб розказувати про чергову потужну відповідь
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19.11.2024 10:35 Відповісти
 
 