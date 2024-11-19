У Глухові 7 загиблих, понад 10 постраждалих, зруйновано гуртожиток навчального закладу. Під завалами можуть бути люди, - Зеленський. ВIДЕО

Росія продовжує тероризувати наше прикордоння. Сьогодні вночі був удар дроном по Глухову Сумської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів.

Жертви ворожого удару

"На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному.

Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою", - додав глава держави.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці: 6 людей загинуло, зокрема дитина