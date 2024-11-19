У Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці: 6 людей загинуло, зокрема дитина. ВIДЕО
У Глухові Сумської області ударний дрон ''Шахед'' влучив у житловий п'ятиповерховий будинок, що спричинило обвал майже всього під'їзду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"Вчора, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед"", - йдеться в повідомленні.
"Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина.
Поранено - 12 людей, з них дві дитини.
"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначили ув адміністрації.
Топ коментарі
+18 володимир омельянов
показати весь коментар19.11.2024 07:39
+15 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар19.11.2024 07:37
+15 Andrew Moon #595758
показати весь коментар19.11.2024 08:00
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ТОМУ ЩО ПОГАНО ПРАЦЮЮТЬ Мінкульт , МЗС, ОПУ - не інформують світ ежегодинно
про жах від хутина
ТОМУ ЩО нема у України власних ЗМІ в інших країнах , щоб розповідати про цей жах на різних мовах ( щось було розпочати при порохе , але Зе ліквідував )
Ні за вчорашній наліт, ні за Одесу, ні за Суми.
Чого б їм не стрілять.
Це ж як у тирі...