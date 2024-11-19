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Новини
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У Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці: 6 людей загинуло, зокрема дитина. ВIДЕО

У Глухові Сумської області ударний дрон ''Шахед'' влучив у житловий п'ятиповерховий будинок, що спричинило обвал майже всього під'їзду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Вчора, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед"", - йдеться в повідомленні.

"Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина.
Поранено - 12 людей, з них дві дитини.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначили ув адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Глухові, є постраждалі, - ЗМІ

Автор: 

Глухів (36) Шахед (982)


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Топ коментарі
+18
Жодного дня ,жодної ночі що б рашиські чорти не вбивали мирних громадян ,це свідомий геноцид українського народу ,влада безпорадна ,світ мовччить ,Будь ти проклята до сьомого коліна фашиська росія і дибільний народ цйього злочиного тероримстичного утворення пі назвою рф . І жодної відповіді по рашистам.
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19.11.2024 07:39
+15
І де наші безпілотники? Все бабло пішло на бидломудозвон і велике крадівництво найшашличнішого
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19.11.2024 07:37
+15
Відповіді нема.
Ні за вчорашній наліт, ні за Одесу, ні за Суми.
Чого б їм не стрілять.
Це ж як у тирі...
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19.11.2024 08:00
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І де наші безпілотники? Все бабло пішло на бидломудозвон і велике крадівництво найшашличнішого
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19.11.2024 07:37 Відповісти
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19.11.2024 07:40 Відповісти
Такі гарні новини пару раз на місяць, а шахеди десятками залітають до нас кожен день
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19.11.2024 07:45 Відповісти
Жодного дня ,жодної ночі що б рашиські чорти не вбивали мирних громадян ,це свідомий геноцид українського народу ,влада безпорадна ,світ мовччить ,Будь ти проклята до сьомого коліна фашиська росія і дибільний народ цйього злочиного тероримстичного утворення пі назвою рф . І жодної відповіді по рашистам.
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19.11.2024 07:39 Відповісти
Хіба не безвідповідальні вибрали собі цю владу? Тепер ця влада вже не просто безпорадна, вона накоїла стільки, що майже весь карний кодекс треба буде зачитувати в обвинувачуваному акті
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19.11.2024 07:58 Відповісти
влада безпорадна ,світ мовччит
ТОМУ ЩО ПОГАНО ПРАЦЮЮТЬ Мінкульт , МЗС, ОПУ - не інформують світ ежегодинно
про жах від хутина
ТОМУ ЩО нема у України власних ЗМІ в інших країнах , щоб розповідати про цей жах на різних мовах ( щось було розпочати при порохе , але Зе ліквідував )
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19.11.2024 07:58 Відповісти
Так, підтрмую, Володя Боневтік узурпував не тільки всю владу від Верховної Ради через його монобільшість і до кожного міста і найменшого села через військово-цивільні адміністрації,а також всі ЗМІ, де шаблоном для висвітлення новин є марафон. Позітівні блохери мають висвітлювати тільки те, що їм стустить із ОПи риг литвин, бо як тільки якась самостійність - відразу повістка і на передову в піхоту(Стерненко не дасть збрехати). Тож вони зранку і дог вечора втирають наріду в голову, що у всьому винні США, німці, британці і французи, що мало дають нам зброї і не дають бити ракетами по росії і ні слова, що жодної ракети, які в нас мали бути ще з 2019 року - не зробив Боневтік і його мародерна, антимайданна, воровита, ухилянтська команда. А фінансування із бюджету - це офіс президента, депутати і помічники "слуг", прокурори, БЕП і марафон. Ось що виявилося необхідним для великої України під час війни і звичайно потужна і стійка брехня.
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19.11.2024 08:39 Відповісти
Відповіді нема.
Ні за вчорашній наліт, ні за Одесу, ні за Суми.
Чого б їм не стрілять.
Це ж як у тирі...
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19.11.2024 08:00 Відповісти
Так, усе це відбувається від безкарності
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19.11.2024 08:08 Відповісти
Ми ж не такі, світ нас любити не буде, зброю не дадуть, оон образиться, чи які там ще відмовки?
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19.11.2024 08:38 Відповісти
Дірка в будинку як від ракети
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19.11.2024 08:08 Відповісти
50 кг вибухівки в шахеді може зробити велику діру ...
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19.11.2024 08:10 Відповісти
Пркажіть це 3,14 д@рам з ООН.
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19.11.2024 08:12 Відповісти
Педики з оон не хочуть це якось прокоментувати? Чи їм шкода лише кацапів?
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19.11.2024 08:36 Відповісти
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19.11.2024 09:37 Відповісти
 
 