У Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці: 6 людей загинуло, зокрема дитина. ВIДЕО

У Глухові Сумської області ударний дрон ''Шахед'' влучив у житловий п'ятиповерховий будинок, що спричинило обвал майже всього під'їзду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Вчора, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед"", - йдеться в повідомленні.

"Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина.

Поранено - 12 людей, з них дві дитини.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначили ув адміністрації.

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