В Глухове беспилотник ударил по многоэтажке: 6 человек погибли, в том числе ребенок. ВИДЕО
В Глухове Сумской области ударный дрон ''Шахед'' попал в жилой пятиэтажный дом, что повлекло обвал почти всего подъезда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
"Вчера, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед"", - говорится в сообщении.
"В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один - ребенок.
Ранены - 12 человек, среди них два ребенка.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться жители. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметили в администрации.
Топ комментарии
+18 володимир омельянов
показать весь комментарий19.11.2024 07:39
+15 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий19.11.2024 07:37
+15 Andrew Moon #595758
показать весь комментарий19.11.2024 08:00
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ТОМУ ЩО ПОГАНО ПРАЦЮЮТЬ Мінкульт , МЗС, ОПУ - не інформують світ ежегодинно
про жах від хутина
ТОМУ ЩО нема у України власних ЗМІ в інших країнах , щоб розповідати про цей жах на різних мовах ( щось було розпочати при порохе , але Зе ліквідував )
Ні за вчорашній наліт, ні за Одесу, ні за Суми.
Чого б їм не стрілять.
Це ж як у тирі...