В Глухове беспилотник ударил по многоэтажке: 6 человек погибли, в том числе ребенок. ВИДЕО

В Глухове Сумской области ударный дрон ''Шахед'' попал в жилой пятиэтажный дом, что повлекло обвал почти всего подъезда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"Вчера, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед"", - говорится в сообщении.

"В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один - ребенок.

Ранены - 12 человек, среди них два ребенка.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться жители. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметили в администрации.

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