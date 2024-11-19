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В Глухове беспилотник ударил по многоэтажке: 6 человек погибли, в том числе ребенок. ВИДЕО

В Глухове Сумской области ударный дрон ''Шахед'' попал в жилой пятиэтажный дом, что повлекло обвал почти всего подъезда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"Вчера, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед"", - говорится в сообщении.

"В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один - ребенок.
Ранены - 12 человек, среди них два ребенка.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться жители. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметили в администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский беспилотник попал в многоэтажку в Глухове, есть пострадавшие, - СМИ

Автор: 

Глухов (34) Шахед (944)


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Топ комментарии
+18
Жодного дня ,жодної ночі що б рашиські чорти не вбивали мирних громадян ,це свідомий геноцид українського народу ,влада безпорадна ,світ мовччить ,Будь ти проклята до сьомого коліна фашиська росія і дибільний народ цйього злочиного тероримстичного утворення пі назвою рф . І жодної відповіді по рашистам.
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19.11.2024 07:39
+15
І де наші безпілотники? Все бабло пішло на бидломудозвон і велике крадівництво найшашличнішого
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19.11.2024 07:37
+15
Відповіді нема.
Ні за вчорашній наліт, ні за Одесу, ні за Суми.
Чого б їм не стрілять.
Це ж як у тирі...
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19.11.2024 08:00
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І де наші безпілотники? Все бабло пішло на бидломудозвон і велике крадівництво найшашличнішого
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19.11.2024 07:37 Ответить
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19.11.2024 07:40 Ответить
Такі гарні новини пару раз на місяць, а шахеди десятками залітають до нас кожен день
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19.11.2024 07:45 Ответить
Жодного дня ,жодної ночі що б рашиські чорти не вбивали мирних громадян ,це свідомий геноцид українського народу ,влада безпорадна ,світ мовччить ,Будь ти проклята до сьомого коліна фашиська росія і дибільний народ цйього злочиного тероримстичного утворення пі назвою рф . І жодної відповіді по рашистам.
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19.11.2024 07:39 Ответить
Хіба не безвідповідальні вибрали собі цю владу? Тепер ця влада вже не просто безпорадна, вона накоїла стільки, що майже весь карний кодекс треба буде зачитувати в обвинувачуваному акті
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19.11.2024 07:58 Ответить
влада безпорадна ,світ мовччит
ТОМУ ЩО ПОГАНО ПРАЦЮЮТЬ Мінкульт , МЗС, ОПУ - не інформують світ ежегодинно
про жах від хутина
ТОМУ ЩО нема у України власних ЗМІ в інших країнах , щоб розповідати про цей жах на різних мовах ( щось було розпочати при порохе , але Зе ліквідував )
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19.11.2024 07:58 Ответить
Так, підтрмую, Володя Боневтік узурпував не тільки всю владу від Верховної Ради через його монобільшість і до кожного міста і найменшого села через військово-цивільні адміністрації,а також всі ЗМІ, де шаблоном для висвітлення новин є марафон. Позітівні блохери мають висвітлювати тільки те, що їм стустить із ОПи риг литвин, бо як тільки якась самостійність - відразу повістка і на передову в піхоту(Стерненко не дасть збрехати). Тож вони зранку і дог вечора втирають наріду в голову, що у всьому винні США, німці, британці і французи, що мало дають нам зброї і не дають бити ракетами по росії і ні слова, що жодної ракети, які в нас мали бути ще з 2019 року - не зробив Боневтік і його мародерна, антимайданна, воровита, ухилянтська команда. А фінансування із бюджету - це офіс президента, депутати і помічники "слуг", прокурори, БЕП і марафон. Ось що виявилося необхідним для великої України під час війни і звичайно потужна і стійка брехня.
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19.11.2024 08:39 Ответить
Відповіді нема.
Ні за вчорашній наліт, ні за Одесу, ні за Суми.
Чого б їм не стрілять.
Це ж як у тирі...
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19.11.2024 08:00 Ответить
Так, усе це відбувається від безкарності
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19.11.2024 08:08 Ответить
Ми ж не такі, світ нас любити не буде, зброю не дадуть, оон образиться, чи які там ще відмовки?
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19.11.2024 08:38 Ответить
Дірка в будинку як від ракети
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19.11.2024 08:08 Ответить
50 кг вибухівки в шахеді може зробити велику діру ...
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19.11.2024 08:10 Ответить
Пркажіть це 3,14 д@рам з ООН.
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19.11.2024 08:12 Ответить
Педики з оон не хочуть це якось прокоментувати? Чи їм шкода лише кацапів?
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19.11.2024 08:36 Ответить
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19.11.2024 09:37 Ответить
 
 