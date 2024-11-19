Российский беспилотник попал в многоэтажку в Глухове, есть пострадавшие, - СМИ

Вечером 19 ноября российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Глухове Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне.Суми".

"Российские военные ударили по Глухову около 23.20. В городе было слышно два взрыва. Сейчас в многоэтажке продолжается разбор завалов, под ними могут быть люди", - говорится в сообщении.

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