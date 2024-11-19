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Российский беспилотник попал в многоэтажку в Глухове, есть пострадавшие, - СМИ

Наслідки удару по Глухову

Вечером 19 ноября российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Глухове Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне.Суми".

"Российские военные ударили по Глухову около 23.20. В городе было слышно два взрыва. Сейчас в многоэтажке продолжается разбор завалов, под ними могут быть люди", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ нанесли авиаудар по Глухову: повреждена гражданская инфраструктура

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обстрел (26928) Глухов (34)


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Путлер изо всех сил пытается закошмарить украинцев, добиваясь нескольких целей: чтобы устали от постоянных смертей и ненормальной жизни, и чтобы ВСУ начали мстить, обстреливая многоэтажки и убивая гражданских в рф. Последнее ему сейчас как воздух нужно, чтобы обвинить Украину в терроризме (помните рязанский сахарок?) и поднять своих рабов "на смертный бой", начав "войну народную". Тогда уже можно будет и всеобщую мобилизацию объявить "для защиты Родины".
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19.11.2024 02:06 Ответить
А незламного вовачке все це пофіх. Родичів вивез, друзі теж роблять що завгодно, а сам під час обстрилів в бункері ховається.
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19.11.2024 06:32 Ответить
 
 