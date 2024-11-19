Знищено 51 із 87 "Шахедів", ще 30 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 19 листопада 2024 року війська РФ атакували Україну 87-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Скільки дронів збила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

"Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в ніч на 19 листопада Київщину атакували російські безпілотники. Також повідомлялося про атаку дронів на Черкащину.