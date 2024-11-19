"Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено будинки та ЛЕП
У ніч на 19 листопада 2024 року війська РФ атакували дронами Черкащину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що на Черкащині була затяжна тривога, яка тривала майже дев'ять годин поспіль.
В області працювали сили ППО. За попередніми даними, наші оборонці знищили 13 "Шахедів".
"Водночас маємо і кілька падінь ворожих БпЛА. Через це в Черкаському районі було пошкоджено лінію електропередач. Натепер подання електроенергії відновлено. Також пошкоджено вікна й дахи приватних будинків - завдані збитки уточнюємо. Крім того, сталась пожежа в нежитловій будівлі. Її вже локалізували", - уточнив очільник регіону.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в ніч на 19 листопада Київщину теж атакували російські безпілотники.
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