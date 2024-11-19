Вночі ворог масовано атакував Запоріжжя "шахедами": у місті виникли перебої зі світлом та теплом. ВIДЕО

Цієї ночі армія РФ вкотре масовано атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Понад 15,6 тисячі абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки "шахедів" на Запоріжжя.

"Ворог залишив без світла понад 17,6 тисячі споживачів. Завдяки зусиллям енергетиків та комунальників, майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили", - зазначив Федоров.

Від теплопостачання відключено 677 будинків.

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