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Вночі ворог масовано атакував Запоріжжя "шахедами": у місті виникли перебої зі світлом та теплом. ВIДЕО

Цієї ночі армія РФ  вкотре масовано атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Понад 15,6 тисячі абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки "шахедів" на Запоріжжя.

"Ворог залишив без світла понад 17,6 тисячі споживачів. Завдяки зусиллям енергетиків та комунальників, майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили", - зазначив Федоров.

Від теплопостачання відключено 677 будинків.

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Автор: 

Запоріжжя (2263) Шахед (982)


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Немає дронів, ні ракет
Тільки "план потужний"
Замість "Нептуна" макет
Звільнений Залужний!
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19.11.2024 08:24 Відповісти
Була сильна складена команда військових , яка успішно керувала
ХРЕМЛЬ поставив задачу Ермаку зруйнувати злаженість команди і ось результат .
Украіна теряє територію і людей
А де ті 16 досвідчених генералів?

може петицію цьому дурню Зе написати про повернення генералів і Залужного ?
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19.11.2024 08:30 Відповісти
Шановна пані, що вже зроблять Залужний і 16 генералів Генштабу, коли Боневтік і його команда деморалізували армію і суспільство, провалили мобілізацію і поставили армію голою і босою перед ворогом, бо свого немає нічого і якщо з приходом Трампа США перестануть постачати зброю і **********, то в нас не буде чим тримати ворога, який стукається вже в Дніпропетровську область, стоїть перед Запоріжжям і Куп'янськом. Крім Залужного і всіх толкових генералів Генштабу Боневтік і єрмак через Сирського змінили весь керівний склад від командирів бригад - до командирів батальонів. І як ми бачимо в голові Боневтіка не виробництво власної зброї і повернення до мобілізації через контракти, де виплачуються гроші військовому, а не запихають його безкоштовно в бусік, не переводиться економіка на військові рейки і не створюється уряд порятунку, а видумуються плани "перемоги", "потужності", а на днях уже і "стійкості".
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19.11.2024 08:49 Відповісти
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19.11.2024 08:26 Відповісти
 
 