Ночью враг массированно атаковал Запорожье "шахедами": в городе возникли перебои со светом и теплом. ВИДЕО

Этой ночью армия РФ в очередной раз массированно атаковала Запорожье дронами-камикадзе типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными после ночной атаки "шахедов" на Запорожье.

"Враг оставил без света более 17,6 тысячи потребителей. Благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков, почти 2 тысячам абонентов электроэнергию уже восстановили", - отметил Федоров.

От теплоснабжения отключено 677 домов.

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