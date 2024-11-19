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Ночью враг массированно атаковал Запорожье "шахедами": в городе возникли перебои со светом и теплом. ВИДЕО

Этой ночью армия РФ в очередной раз массированно атаковала Запорожье дронами-камикадзе типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными после ночной атаки "шахедов" на Запорожье.

"Враг оставил без света более 17,6 тысячи потребителей. Благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков, почти 2 тысячам абонентов электроэнергию уже восстановили", - отметил Федоров.

От теплоснабжения отключено 677 домов.

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Автор: 

Запорожье (2645) Шахед (944)


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Немає дронів, ні ракет
Тільки "план потужний"
Замість "Нептуна" макет
Звільнений Залужний!
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19.11.2024 08:24 Ответить
Була сильна складена команда військових , яка успішно керувала
ХРЕМЛЬ поставив задачу Ермаку зруйнувати злаженість команди і ось результат .
Украіна теряє територію і людей
А де ті 16 досвідчених генералів?

може петицію цьому дурню Зе написати про повернення генералів і Залужного ?
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19.11.2024 08:30 Ответить
Шановна пані, що вже зроблять Залужний і 16 генералів Генштабу, коли Боневтік і його команда деморалізували армію і суспільство, провалили мобілізацію і поставили армію голою і босою перед ворогом, бо свого немає нічого і якщо з приходом Трампа США перестануть постачати зброю і **********, то в нас не буде чим тримати ворога, який стукається вже в Дніпропетровську область, стоїть перед Запоріжжям і Куп'янськом. Крім Залужного і всіх толкових генералів Генштабу Боневтік і єрмак через Сирського змінили весь керівний склад від командирів бригад - до командирів батальонів. І як ми бачимо в голові Боневтіка не виробництво власної зброї і повернення до мобілізації через контракти, де виплачуються гроші військовому, а не запихають його безкоштовно в бусік, не переводиться економіка на військові рейки і не створюється уряд порятунку, а видумуються плани "перемоги", "потужності", а на днях уже і "стійкості".
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19.11.2024 08:49 Ответить
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19.11.2024 08:26 Ответить
 
 