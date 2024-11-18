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Новости Война
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Взрывы прогремели в Запорожье и области

вибух пролунав у Запоріжжі

Вечером в понедельник, 18 ноября, в Запорожье и области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области", - сообщил чиновник в 20:51.

Также "Суспільне" сообщило о серии взрывов в самом Запорожье.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеских ударных БПЛА в районе Запорожья.

"Запорожье - в районе города вражеские БПЛА.
Находитесь в укрытиях!", - предупреждали ВС в 20:49.

Также читайте: Сутки в Запорожской области: враг нанес более 400 ударов по населенным пунктам, 6 человек получили ранения

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