Взрывы прогремели в Запорожье и области

Вечером в понедельник, 18 ноября, в Запорожье и области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области", - сообщил чиновник в 20:51.

Также "Суспільне" сообщило о серии взрывов в самом Запорожье.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеских ударных БПЛА в районе Запорожья.

"Запорожье - в районе города вражеские БПЛА.

Находитесь в укрытиях!", - предупреждали ВС в 20:49.

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