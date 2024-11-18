Взрывы прогремели в Запорожье и области
Вечером в понедельник, 18 ноября, в Запорожье и области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожской области", - сообщил чиновник в 20:51.
Также "Суспільне" сообщило о серии взрывов в самом Запорожье.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеских ударных БПЛА в районе Запорожья.
"Запорожье - в районе города вражеские БПЛА.
Находитесь в укрытиях!", - предупреждали ВС в 20:49.
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