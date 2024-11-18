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Сутки в Запорожской области: враг нанес более 400 ударов по населенным пунктам, 6 человек получили ранения

Удари по Запорізькій області 17 листопада

За прошедшие сутки враг нанес 424 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Мужчины 18 и 59 лет ранены во время вражеских ударов по Запорожью. Женщины 52, 55, 61 лет и 59-летний мужчина получили травмы в результате атаки россиян по Пологовскому району", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 ноября рашисты нанесли 3 ракетных удара по Запорожью. А также:

  • осуществили 22 авиационных удара по Новоандреевке, Новоданиловке, Юрковке, Темировке и Малой Токмачке.
  • атаковали 225 БпЛА различной модификации Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
  • 8 обстрелов из РСЗО накрыли Преображенку, Новодаровку и Малую Токмачку.
  • 166 артобстрелов нанесли по территории Лобкового, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

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Запорожье (2645) обстрел (26928) Запорожская область (3048)


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