Сутки в Запорожской области: враг нанес более 400 ударов по населенным пунктам, 6 человек получили ранения
За прошедшие сутки враг нанес 424 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Мужчины 18 и 59 лет ранены во время вражеских ударов по Запорожью. Женщины 52, 55, 61 лет и 59-летний мужчина получили травмы в результате атаки россиян по Пологовскому району", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 17 ноября рашисты нанесли 3 ракетных удара по Запорожью. А также:
- осуществили 22 авиационных удара по Новоандреевке, Новоданиловке, Юрковке, Темировке и Малой Токмачке.
- атаковали 225 БпЛА различной модификации Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Преображенку, Новодаровку и Малую Токмачку.
- 166 артобстрелов нанесли по территории Лобкового, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
"Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.
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