Сутки в Запорожской области: враг нанес более 400 ударов по населенным пунктам, 6 человек получили ранения

За прошедшие сутки враг нанес 424 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Мужчины 18 и 59 лет ранены во время вражеских ударов по Запорожью. Женщины 52, 55, 61 лет и 59-летний мужчина получили травмы в результате атаки россиян по Пологовскому району", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 ноября рашисты нанесли 3 ракетных удара по Запорожью. А также:

осуществили 22 авиационных удара по Новоандреевке, Новоданиловке, Юрковке, Темировке и Малой Токмачке.

атаковали 225 БпЛА различной модификации Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Преображенку, Новодаровку и Малую Токмачку.

166 артобстрелов нанесли по территории Лобкового, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

Также читайте: Россияне трижды ударили по Запорожью, целили по критической инфраструктуре