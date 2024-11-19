РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11228 посетителей онлайн
Новости
1 218 0

"Шахеды" атаковали Черкасщину: повреждены дома и ЛЭП

шахед над Черкащиною

В ночь на 19 ноября 2024 года войска РФ атаковали дронами Черкасскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в Черкасской области была затяжная тревога, которая длилась почти девять часов подряд.

В области работали силы ПВО. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 13 "Шахедов".

"В то же время имеем и несколько падений вражеских БПЛА. Из-за этого в Черкасском районе была повреждена линия электропередач. На данный момент подача электроэнергии восстановлена. Также повреждены окна и крыши частных домов - нанесенный ущерб уточняем. Кроме того, произошел пожар в нежилом здании. Его уже локализовали", - уточнил глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью враг массированно атаковал Запорожье "шахедами": в городе возникли перебои со светом и теплом. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 19 ноября Киевскую область тоже атаковали российские беспилотники.

Автор: 

ПВО (2713) Черкассы (834) Шахед (944)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 