"Шахеды" атаковали Черкасщину: повреждены дома и ЛЭП

В ночь на 19 ноября 2024 года войска РФ атаковали дронами Черкасскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в Черкасской области была затяжная тревога, которая длилась почти девять часов подряд.

В области работали силы ПВО. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 13 "Шахедов".

"В то же время имеем и несколько падений вражеских БПЛА. Из-за этого в Черкасском районе была повреждена линия электропередач. На данный момент подача электроэнергии восстановлена. Также повреждены окна и крыши частных домов - нанесенный ущерб уточняем. Кроме того, произошел пожар в нежилом здании. Его уже локализовали", - уточнил глава региона.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 19 ноября Киевскую область тоже атаковали российские беспилотники.