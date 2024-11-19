Уничтожены 51 из 87 "Шахедов", еще 30 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 19 ноября 2024 года войска РФ атаковали Украину 87-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько дронов сбила наша ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 вражеского БпЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.
"В результате активного противодействия 30 вражеских БпЛА локально потеряно в разных регионах. Один БпЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается!", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 19 ноября Киевскую область атаковали российские беспилотники. Также сообщалось об атаке дронов на Черкасскую область.
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