Уничтожены 51 из 87 "Шахедов", еще 30 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 19 ноября 2024 года войска РФ атаковали Украину 87-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Сколько дронов сбила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 вражеского БпЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

"В результате активного противодействия 30 вражеских БпЛА локально потеряно в разных регионах. Один БпЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается!", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 19 ноября Киевскую область атаковали российские беспилотники. Также сообщалось об атаке дронов на Черкасскую область.