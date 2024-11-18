Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 18 ноября россияне запустили по Украине "шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Запорожская область - угроза применения врагом ударных БПЛА. Запорожье - в районе города вражеские БПЛА", - сообщают ВС ВСУ.
Обновление относительно движения БПЛА
По состоянию на 21:25, существует угроза применения врагом ударных БПЛА для Сумской области.
Обновление по состоянию на 21:40
- Новая группа ударных БПЛА на Сумщине, двигаются в направлении Черниговщины.
- Запорожье: в районе города - вражеские БПЛА
Обновление по состоянию на 22:56
Вражеские БПЛА - на Полтавщине, двигаются в направлении Днепропетровщины и Черкасщины.
Обновление по состоянию на 23:07
- Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА из Полтавщины и Днепропетровщины!
- Киевщина – движение ударных БПЛА в вашем направлении из Черниговщины и Черкасщины.
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Падлюки без роду, без племені -- продалися смердючим москалям, і клепають 24/7 знаряддя смерті.
Але кара і до них прийде.
Поки не піде Зевлада на..... уй ,то
важко буде нашій країні перемогти русню ,
яка має відданих їм кротів на Банковій 😡
Він закрив ракетні програми, програми по виробництву ***********, знищив ВПК країни, замість його МО працюють волонтери. Але у вас, зелепутінців-73 , у всьому винні або Порошенко, або Європа, або Гамерика