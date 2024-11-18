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Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 18 ноября россияне запустили по Украине "шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Запорожская область - угроза применения врагом ударных БПЛА. Запорожье - в районе города вражеские БПЛА", - сообщают ВС ВСУ.

Обновление относительно движения БПЛА

По состоянию на 21:25, существует угроза применения врагом ударных БПЛА для Сумской области.

Обновление по состоянию на 21:40

  • Новая группа ударных БПЛА на Сумщине, двигаются в направлении Черниговщины.
  • Запорожье: в районе города - вражеские БПЛА

Обновление по состоянию на 22:56

Вражеские БПЛА - на Полтавщине, двигаются в направлении Днепропетровщины и Черкасщины.

Обновление по состоянию на 23:07

  • Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА из Полтавщины и Днепропетровщины!
  • Киевщина – движение ударных БПЛА в вашем направлении из Черниговщины и Черкасщины.

Также читайте: Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2257) воздушная тревога (776) Шахед (944)


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Топ комментарии
+10
моцква має не спати щоночі
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18.11.2024 21:06
+7
На ту кількість шахедів, ракет та іншого, що вбиває випускають кацапи по Україні, то з часом на їх голови впаде набагато більше, в десятикратному розмірі, бо це біль, кров, страх і сьози невинних.
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18.11.2024 21:04
+7
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18.11.2024 23:16
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На ту кількість шахедів, ракет та іншого, що вбиває випускають кацапи по Україні, то з часом на їх голови впаде набагато більше, в десятикратному розмірі, бо це біль, кров, страх і сьози невинних.
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18.11.2024 21:04 Ответить
так-бо хто сіє вітер пожинатиме бурю...
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18.11.2024 23:25 Ответить
моцква має не спати щоночі
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18.11.2024 21:06 Ответить
Щоб тим єлабужцам бочка радіоактивних відходів у водопровід попала.

Падлюки без роду, без племені -- продалися смердючим москалям, і клепають 24/7 знаряддя смерті.

Але кара і до них прийде.
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18.11.2024 21:20 Ответить
Чому не летить 10 атакамсів щоденно туди?((((((((((((((
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18.11.2024 21:34 Ответить
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18.11.2024 23:16 Ответить
Ось тому і прибрали генерала Залужного подальше від Украіни !!
Поки не піде Зевлада на..... уй ,то
важко буде нашій країні перемогти русню ,
яка має відданих їм кротів на Банковій 😡
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18.11.2024 23:31 Ответить
А спочатку зельц прибрав Марченка, який почав звільнювати Південь. Не дав йому повністю звільнити Херсон. Всіх прибрав, залишив лише сирського, який виконує всі злочинні накази зельця.
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19.11.2024 09:23 Ответить
ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДУТ ЖАЛЕТЬ ***** ТЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ЗЛА !!!
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18.11.2024 23:11 Ответить
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19.11.2024 00:06 Ответить
Шольц не считает это эскалацией. А ударить в ответ это эскалация.
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19.11.2024 00:18 Ответить
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19.11.2024 00:22 Ответить
На цьому малюнку замість п. Щольця має бути зельц, а за спиною у нього ним же зруйноване ВПК.
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19.11.2024 09:30 Ответить
А чого ж не б'ємо?
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19.11.2024 05:03 Ответить
Чому у вас претензії до п. Шольца, але немає питань до Зельця?
Він закрив ракетні програми, програми по виробництву ***********, знищив ВПК країни, замість його МО працюють волонтери. Але у вас, зелепутінців-73 , у всьому винні або Порошенко, або Європа, або Гамерика
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19.11.2024 09:28 Ответить
Українців будуть вбивати поки зелений виродок при владі.
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19.11.2024 00:28 Ответить
Україні потрібна samson option
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19.11.2024 01:26 Ответить
ТАК ВБИЙТЕ ПУТІНА !!! ЙОГО ДІТЕЙ В ШВЕЙЦАРІЇ !)
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19.11.2024 03:44 Ответить
А КРАЩЕ ЗРОБИТИ НІЧ ОЛІГАРХІВ ТА ЇХ ДІТОЧОК !)
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19.11.2024 03:46 Ответить
МОЛИТЕСЬ ПДРИ МИ ЇДЕМ ПО ВАС !)
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19.11.2024 03:48 Ответить
 
 