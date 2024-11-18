Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 18 ноября россияне запустили по Украине "шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Запорожская область - угроза применения врагом ударных БПЛА. Запорожье - в районе города вражеские БПЛА", - сообщают ВС ВСУ.

Обновление относительно движения БПЛА

По состоянию на 21:25, существует угроза применения врагом ударных БПЛА для Сумской области.

Обновление по состоянию на 21:40

Новая группа ударных БПЛА на Сумщине, двигаются в направлении Черниговщины.

Запорожье: в районе города - вражеские БПЛА

Обновление по состоянию на 22:56

Вражеские БПЛА - на Полтавщине, двигаются в направлении Днепропетровщины и Черкасщины.

Обновление по состоянию на 23:07

Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА из Полтавщины и Днепропетровщины!

Киевщина – движение ударных БПЛА в вашем направлении из Черниговщины и Черкасщины.

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