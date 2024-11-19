Последствия удара РФ по Глухову: количество погибших возросло до 12, под завалами может быть человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Поздно вечером 18 ноября враг цинично нанес удар по зданию общежития одного из учебных заведений г. Глухов Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Данные по состоянию на 11:00

По данным спасателей, уже 10 погибших в результате вражеского удара в Глухове. Из них – 1 ребенок.

Количество пострадавших возросло до 13, среди них – 3 детей.

"Под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находятся три человека", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Данные по состоянию на 11.53

Спасатели извлекли из-под завалов тело человека. Число погибших возросло до 11.

В Глухове продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно, под завалами находятся еще 2 человека.

Данные по состоянию на 13:10

В МВД Украины сообщили, что под завалами частично разрушенного общежития в Глухове погибли 12 человек, среди них 1 ребенок.Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По обновленным данным ГСЧС 11 пострадало, среди них 2 детей.

Предварительная информация о количестве жертв

Утром сообщалось, что в результате вражеской атаки погибли 8 человек, из них 1 ребенок. Предварительно, травмированы 11 человек, из них - 2 детей.

Частично разрушено здание общежития, под завалами вероятно находится 5 человек.

Спасатели сейчас продолжают аварийно-спасательные работы.

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Обновленная информация

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество погибших в Глухове возросло до 9 человек, из них 1 ребенок.

"11 пострадало, среди них 2 ребенка. Вероятно, под завалами находятся 4 человека", - уточнили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.













Удар РФ по Глухову

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Глухове беспилотник ударил по многоэтажке. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара РФ 7 погибших и более 10 пострадавших, разрушено общежитие учебного заведения. Под завалами могут быть люди.