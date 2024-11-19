В ряде областей зафиксированы вражеские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 19 ноября российские войска запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение вражеских БпЛА над территорией Украины

Сумская, Черниговская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА.

Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины движется в западном направлении на Черниговскую область.

Группа вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.

Сумы - вражеский БпЛА над городом.

Новая группа вражеских БпЛА из Херсоньской области курсом на Запорожскую и Николаевскую.

Обновление по движению враждебных БпЛА над территорией Украины

Группы вражеских БпЛА на Черниговщине – курсом на север Киевщины.

Несколько вражеских БпЛА с юга Сумщины – курсом на запад.

Несколько БпЛА на Полтавщине – все время меняют направление движения.

Вражеский БпЛА на западе Николаевщины – курсом на север.

Вражеский БпЛА на юго-востоке Харьковщины – курсом на северо-запад области.

Обновление по состоянию на 23:15

Несколько вражеских БпЛА на Черниговщине – все время меняют направление движения.

Несколько вражеских БпЛА на севере Киевщины – направление движения постоянно меняется.

Несколько вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный.

Вражеский БпЛА из Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси.

Вражеские БпЛА на Харьковщине, один над городом, остальные постоянно меняют направление движения.

Вражеский БпЛА на севере Днепропетровщины постоянно меняет направление движения.

Новые группы вражеских ударных БПЛА с севера Сумщины курсом на Черниговщину.

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