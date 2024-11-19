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В ряде областей зафиксированы вражеские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 19 ноября российские войска запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение вражеских БпЛА над территорией Украины

  • Сумская, Черниговская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА.
  • Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины движется в западном направлении на Черниговскую область.
  • Группа вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.
  • Сумы - вражеский БпЛА над городом.
  • Новая группа вражеских БпЛА из Херсоньской области курсом на Запорожскую и Николаевскую.

Обновление по движению враждебных БпЛА над территорией Украины

  • Группы вражеских БпЛА на Черниговщине – курсом на север Киевщины.
  • Несколько вражеских БпЛА с юга Сумщины – курсом на запад.
  • Несколько БпЛА на Полтавщине – все время меняют направление движения.
  • Вражеский БпЛА на западе Николаевщины – курсом на север.
  • Вражеский БпЛА на юго-востоке Харьковщины – курсом на северо-запад области.

Обновление по состоянию на 23:15

  • Несколько вражеских БпЛА на Черниговщине – все время меняют направление движения.
  • Несколько вражеских БпЛА на севере Киевщины – направление движения постоянно меняется.
  • Несколько вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный.
  • Вражеский БпЛА из Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси.
  • Вражеские БпЛА на Харьковщине, один над городом, остальные постоянно меняют направление движения.
  • Вражеский БпЛА на севере Днепропетровщины постоянно меняет направление движения.
  • Новые группы вражеских ударных БПЛА с севера Сумщины курсом на Черниговщину.

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Автор: 

Воздушные силы (2257) воздушная тревога (776) Шахед (944)


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19.11.2024 20:46 Ответить
Та блін, у гучномовцях звук добавили..
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19.11.2024 23:33 Ответить
Вовачке в будку під Печерськом
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20.11.2024 00:49 Ответить
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20.11.2024 01:19 Ответить
 
 