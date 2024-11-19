В ряде областей зафиксированы вражеские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 19 ноября российские войска запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.
Движение вражеских БпЛА над территорией Украины
- Сумская, Черниговская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА.
- Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины движется в западном направлении на Черниговскую область.
- Группа вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.
- Сумы - вражеский БпЛА над городом.
- Новая группа вражеских БпЛА из Херсоньской области курсом на Запорожскую и Николаевскую.
Обновление по движению враждебных БпЛА над территорией Украины
- Группы вражеских БпЛА на Черниговщине – курсом на север Киевщины.
- Несколько вражеских БпЛА с юга Сумщины – курсом на запад.
- Несколько БпЛА на Полтавщине – все время меняют направление движения.
- Вражеский БпЛА на западе Николаевщины – курсом на север.
- Вражеский БпЛА на юго-востоке Харьковщины – курсом на северо-запад области.
Обновление по состоянию на 23:15
- Несколько вражеских БпЛА на Черниговщине – все время меняют направление движения.
- Несколько вражеских БпЛА на севере Киевщины – направление движения постоянно меняется.
- Несколько вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный.
- Вражеский БпЛА из Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси.
- Вражеские БпЛА на Харьковщине, один над городом, остальные постоянно меняют направление движения.
- Вражеский БпЛА на севере Днепропетровщины постоянно меняет направление движения.
- Новые группы вражеских ударных БПЛА с севера Сумщины курсом на Черниговщину.
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саша паламарчук
показать весь комментарий19.11.2024 20:46 Ответить Мне нравится 6
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий19.11.2024 23:33 Ответить Мне нравится 1
Kan Kan #518965
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Maria Sofia Douglas #585494
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