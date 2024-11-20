У Києві знову працювала ППО (оновлено)
В Києві вдруге за ранок працювала протиповітряна оборона, столицю атакував "Шахед". Наразі оголошено відбій загрози у столиці.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, ворожий БпЛА над містом.
Зазначимо також, що нещодавно вибухи лунали у Бориспільському районі.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди". Також зранку повідомлялося про роботу ППО у Києві та столичному регіоні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль