У Києві знову працювала ППО (оновлено)

В Києві вдруге за ранок працювала протиповітряна оборона, столицю атакував "Шахед". Наразі оголошено відбій загрози у столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ворожий БпЛА над містом.

Зазначимо також, що нещодавно вибухи лунали у Бориспільському районі.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди". Також зранку повідомлялося про роботу ППО у Києві та столичному регіоні.