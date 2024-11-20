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У Києві знову працювала ППО (оновлено)

Робота ППО над Києвом

В Києві вдруге за ранок працювала протиповітряна оборона, столицю атакував "Шахед". Наразі оголошено відбій загрози у столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ворожий БпЛА над містом.

Зазначимо також, що нещодавно вибухи лунали у Бориспільському районі.

Також читайте: У столиці та на Київщині чути вибухи, працює ППО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди". Також зранку повідомлялося про роботу ППО у Києві та столичному регіоні.

Автор: 

ППО (3180) Повітряні атаки на Київ (755) Шахед (982)


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