В Киеве и ряде регионов объявляли ​​тревогу (обновлено)

Днем 20 ноября 2024 года в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог. В 14:22 Воздушные силы объявили отбой угрозы

По состоянию на 13.52 карта воздушных тревог была такова:

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Воздушные силы о пусках пока не сообщали.

Карта тревог сейчас такова:

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.