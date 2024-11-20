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В Киеве и ряде регионов объявляли ​​тревогу (обновлено)

сирена

Днем 20 ноября 2024 года в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог. В 14:22 Воздушные силы объявили отбой угрозы

По состоянию на 13.52 карта воздушных тревог была такова:

повітряна тривога 20 листопада

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате атаки российских "Шахедов" на Киев зафиксировано падение обломков в двух районах

Воздушные силы о пусках пока не сообщали.

Карта тревог сейчас такова:

відбій загрози

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Автор: 

Воздушные силы (2288) воздушная тревога (787) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+3
потому что обычные закончились?
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20.11.2024 14:02
+3
Фашисти були порядніші чим рашисты, та і Гітлера боялися і Ху...лом ніхто не називав
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20.11.2024 14:07
+3
міжконтинентальна не прилетить - траєкторія не дозволяє! А на другому "витку" на орбіті ми її зіб"ємо...!
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20.11.2024 14:08
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таке кажуть
Росія може вдарити міжконтинентальною ракетою по Україні
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20.11.2024 13:57 Ответить
потому что обычные закончились?
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20.11.2024 14:02 Ответить
ага ..Буданга сказав у істот вже нічого не залишилось.. завтра він з кавою у Криму
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20.11.2024 14:06 Ответить
міжконтинентальна не прилетить - траєкторія не дозволяє! А на другому "витку" на орбіті ми її зіб"ємо...!
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20.11.2024 14:08 Ответить
Дуже цікавуо, а чим ми її зіб'ємо на другому витку? Невже є такий боєвий асфальт?
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20.11.2024 14:20 Ответить
головне - підкинути асфальт завчасно...
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20.11.2024 14:33 Ответить
якщо тільки буде не ""РС-26 Рубіж""
там асфальт не допоможе!(((
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20.11.2024 14:58 Ответить
Вони готуються,підтримують градус напруги.Але не потрібно боятись,це не допомагає.Краще діяти,робити хоч щось
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20.11.2024 14:21 Ответить
підтримують градус напруги.Але не потрібно боятись,це не допомагає.
Старшие учили, градус только повышать. Или вы из тех кто рекомендует в конце шампанским полировать?
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20.11.2024 14:32 Ответить
Фашисти були порядніші чим рашисты, та і Гітлера боялися і Ху...лом ніхто не називав
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20.11.2024 14:07 Ответить
 
 