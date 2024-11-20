В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу (обновлено)
Днем 20 ноября 2024 года в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог. В 14:22 Воздушные силы объявили отбой угрозы
По состоянию на 13.52 карта воздушных тревог была такова:
Воздушные силы о пусках пока не сообщали.
Карта тревог сейчас такова:
Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.
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+3 annaera
показать весь комментарий20.11.2024 14:02
+3 Igor #591922
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Росія може вдарити міжконтинентальною ракетою по Україні
там асфальт не допоможе!(((
Старшие учили, градус только повышать. Или вы из тех кто рекомендует в конце шампанским полировать?