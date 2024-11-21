РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6261 посетитель онлайн
Новости Видео Война
27 042 54

Спикер МИД РФ Захарова по телефону получает указания во время брифинга: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВИДЕО

Спикер российского МИД Мария Захарова во время брифинга получила по телефону указание не комментировать атаку баллистической ракетой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указание случайно прозвучало в эфире и, вероятно, касается баллистической атаки на Днепр, во время которой, по данным соцсетей, Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж".

Читайте также: МИД РФ: Удары Украины ракетами ATACMS будут означать прямое участие США в войне

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ведущий канала "Соловьев Live" Сатановский о спикере МИД РФ Захаровой: "Еще одна сильно выпивающая шмара". ВИДЕО

МБР "Рубеж" создавалась в условиях высокой секретности из-за нарушения условий договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, поэтому ее точные характеристики доподлинно неизвестны. По данным из открытых источников ее вес составляет около 50 тонн. В конечной точке полета ракета разделяется на 6 боевых блоков, каждый из которых по 0,3 мегатонны мощностью. Возможная дальность удара оценивается в 6000 км.

Также смотрите: РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

МИД РФ (1667) Захарова Мария (375) баллистические ракеты (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+43
Ця розмова не просто так потрапила в ефір. Це як з плакатом тієї ведучої.
показать весь комментарий
21.11.2024 12:44
+43
Ракета вартістю в річний бюджет Самарської області розвалила пустий корпус непрацюючого заводу в Дніпрі. Це вже схоже на істерику божевільних...
показать весь комментарий
21.11.2024 12:52
+29
Т.е. у нее оказался неожиданно телефон во время пресс-конференции? На кого это рассчитано?
показать весь комментарий
21.11.2024 12:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Те що ця алкашка лише говорящий писок, це зрозуміло.

Що там з тою ракетою? Куди вцілила?
показать весь комментарий
21.11.2024 12:43 Ответить
Южмаш...
показать весь комментарий
21.11.2024 12:51 Ответить
Тобто южмаршу повна жопа.
показать весь комментарий
21.11.2024 12:59 Ответить
Южмаш вже три роки під ударами, га поверхні жодного вцелілого цеха
показать весь комментарий
21.11.2024 13:02 Ответить
Сьогодні проїзддав повз! Так є руйнування з попередніх влучань, так ніхто не реставрує пошкоджені будівлі, але що там все зруйноване вщент-брехня!
показать весь комментарий
21.11.2024 13:18 Ответить
Вони б'ють більше не по цехах, а по КБ Южне. Проектувальники мають кожен раз спускатись в укриття, а це задовбує
показать весь комментарий
21.11.2024 13:37 Ответить
маю підозру, що проектувальники давно не в приміщенні КБ, можливо навіть не в Дніпрі. Просто в Україні, для такої ракети немає цілей, а бити по лікарням та житловим домам, не дуже гарна реклама, для першого в світовій історії, використання міжконтинентальної ракети.
показать весь комментарий
21.11.2024 17:31 Ответить
на рекламу їм начхати
показать весь комментарий
22.11.2024 01:09 Ответить
Ракета вартістю в річний бюджет Самарської області розвалила пустий корпус непрацюючого заводу в Дніпрі. Це вже схоже на істерику божевільних...
показать весь комментарий
21.11.2024 12:52 Ответить
що значить схоже? вони і є божевільні. були би притомні, то не пішли би війною. тож тут рахувати їхні витрати на ці ракети - недоречно. вони ягель будуть жерти, но "хахлов" будуть і далі давіть..
показать весь комментарий
21.11.2024 18:52 Ответить
ПрессАлкаше
показать весь комментарий
21.11.2024 12:43 Ответить
Ой, Вань, ти пагляді какіє кловуни...
показать весь комментарий
21.11.2024 12:59 Ответить
Ху.йові актори погорілого театру...
показать весь комментарий
21.11.2024 12:43 Ответить
а чего она ржет ? ей самой смешно ?
показать весь комментарий
21.11.2024 12:44 Ответить
"Маша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!"...
показать весь комментарий
21.11.2024 12:44 Ответить
Ця розмова не просто так потрапила в ефір. Це як з плакатом тієї ведучої.
показать весь комментарий
21.11.2024 12:44 Ответить
Ну так.
Як привернути увагу до події? - зробити вигляд що про неї заборонено говорити..
показать весь комментарий
21.11.2024 12:46 Ответить
Ну да, она еще и телефон пыталась поближе подсунуть к 2-м микрофонам, шобы даже стереоэффек соблюсти.
показать весь комментарий
21.11.2024 13:14 Ответить
Т.е. у нее оказался неожиданно телефон во время пресс-конференции? На кого это рассчитано?
показать весь комментарий
21.11.2024 12:45 Ответить
А шо такоє , мабуть не влучили ? Або - влучили по Воронєжу .! Чи може вона взагалі розвалилась у повітрі під час польоту ?
Шось пашло нє па плану . Інакше русня б зараз з трусів випадала , розказуючи в своїх новинах те - яку кузькіну мать вони нам показали .
показать весь комментарий
21.11.2024 12:48 Ответить
Кацапи -чокнуті вибл@дки.
показать весь комментарий
21.11.2024 12:49 Ответить
Там в множині: "удар баллистическиМИ ракетаМИ".
Чому хтось вирішив, що це не про 10 балістичних "атакамсів" по Курщині, а про одну мбр по Дніпру?
показать весь комментарий
21.11.2024 12:49 Ответить
По Курську били крилаті ШШ.
показать весь комментарий
21.11.2024 12:53 Ответить
Соррі, по складах ГРАУ у брянській області. Там же балістичні ATACMS були?
показать весь комментарий
21.11.2024 13:09 Ответить
Звукооператор сработал по плану, они б ещё гцп всунули в этот момент для понту, долпоебы...
показать весь комментарий
21.11.2024 12:54 Ответить
Эксперты говорят, что такие ракеты необходимо сбивать до того, как она сбрасывает боевые блоки. В противном случае системам ПВО придется сбивать каждый из 6 блоков по отдельности. Проблема заключается в том, что враг может сделать боевым только один блок, а остальные пять - обманки, однако системам ПВО придется тратить ракеты на все 6 блоков.

https://charter97.org/ru/news/2024/11/21/619646/
показать весь комментарий
21.11.2024 12:54 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2024 12:58 Ответить
Не пойму, у той пол стакана... тю, двi вiдрi то ли чемергес был забористый, чи закуси не было ваапше?
показать весь комментарий
21.11.2024 12:59 Ответить
І головне телефоон до включеного мікрофона піднесла . Вони навіть збрехати не вміють .
показать весь комментарий
21.11.2024 13:01 Ответить
Це постанова щоб привернути увагу.
показать весь комментарий
21.11.2024 13:09 Ответить
Ну після такого дзвінка на весь кінотеатр коментарі Машонки зайві. Напевно Маня скоро випаде з вікна. Як казав один плєшивий моль «На конкурсі дебілів кацапи зайняли б друге місце.».
показать весь комментарий
21.11.2024 13:11 Ответить
А чьо новая ядєрьоная доктріна, янє понял? 🤔 Єта дактріна пахоже в двух славах "о балістікє - нічаво, єслі ти, ібо нєудобно, і совсєм нічаво, єслі по тєбє, ібо страшно отвєтіть"?
показать весь комментарий
21.11.2024 13:11 Ответить
Браво! браво! какая игра, какой епотаж! кто ето? а нет, сейчас угадаю - Иннокентий Смокуновский? Кэша.....
(ну +/- бо дослівно не пам'ятаю)
показать весь комментарий
21.11.2024 13:14 Ответить
Артисти, *****! Смоктуновскій сосат!
показать весь комментарий
21.11.2024 13:18 Ответить
Свинособачий цирк
показать весь комментарий
21.11.2024 13:20 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2024 13:25 Ответить
Анальнь пропку заткнулі 😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
21.11.2024 13:26 Ответить
- Мама, я дура?
- Дура, я папа.
показать весь комментарий
21.11.2024 13:27 Ответить
На ТСН два відео ударів по Дніпру. На одному більше 20 ракет впали за десять секунд. Може бути це і є МБР.
показать весь комментарий
21.11.2024 13:32 Ответить
Можливо то мбр , а можливо й звичайний Іскандер з касетами . Найдивніше виглядає оте світлове шоу при падінні роздільних частин боєголовки ракети . Я колись бачив на навчаннях падіння боєголовок ракети , але ніколи не бачив щоб вони так світилися . Як фосфор . Що там може так світитись - не зрозуміло .
показать весь комментарий
21.11.2024 13:59 Ответить
Ви думаєте це ІПСО?
показать весь комментарий
21.11.2024 14:04 Ответить
Я нічого не думаю . Я все ще чекаю офіційних коментарів . Те що я написав це виключно мої припущення .
Я бачу що заява ПВ ЗСУ про запуск кацапами балістичної ракети була , а про прильот по Дніпру не було . Невідомо куди вона полетіла . І ще невідомо - що то прилетіло . Зєля каже що експертиза ще триває .
По друге я не розумію що це за світлові лінії при падінні боєголовок . Вони так світитись не повинні .
показать весь комментарий
21.11.2024 14:17 Ответить
Я звісно не спєц,але може ті блоки нагрілися при заході у атмосферу? І звідти сяйво. Це лише моє припущення.
показать весь комментарий
21.11.2024 17:32 Ответить
Я з вами згоден . Можливо це від тертя об повітря . Хоча з іншого боку вони повинні б згорати в щільному шарі атмосфери , не досягнувши землі , як згорають метеорити від високої температури . Але можливо на них встановлений якийсь термічний суперзахист .
показать весь комментарий
21.11.2024 17:59 Ответить
Це мбр, а не звичайна ракета!
По Дніпру прилитіло декілька роздільних частин мбр (скоріш за все ************* були). Траєкторія була балістична!
А яркі спалахи світла ("оте світлове шоу") свідчать про те, що ************* летіли на дуже великій швидкості, можно сказати що фактично на гіперзвуковій швидкості, але це не означає що була застосована так звана "гіперзвукова зброя" бо у пдршки її небуло іі немає!
Боєголовка була із касетною частиною (розільні частини, *************) на зниженні досягають гіперзвукової швидкості і ось цей ефект "спалахів світла" на підльоті як раз чітко показує це!
Загальна вага, яку може нести побідна мбр (рс-23), десь 1,2-1,4тони. По відео видно, що десь було 6-7 частин, якщо поділити, то вага 1 ************* буде не дуже і велика. Та й взриву не було видно. Схоже був просто кинетичний удар, але на великих швидкостях і він наносить достатньо шкоди!
показать весь комментарий
21.11.2024 18:30 Ответить
Коли б голос сказав,що Маша, зав'язуй бухать,я б повірив,що не постанова
показать весь комментарий
21.11.2024 13:52 Ответить
Маша, НЕ ВЕРЮ!(Станіславський)
показать весь комментарий
21.11.2024 13:53 Ответить
А чому у вас сумніви?..
хутьли ще не визначились з офіційним "визначенням" своїх дій..
А шо та тітка, достатньо тупувата.. тим паче їй одразу не чутно, що розмова на мікрофон попадає.. то в звукорежиссерській тільки (де пульти).. і то дотягти потрібно звук, щоб було розбірливо..
показать весь комментарий
21.11.2024 15:29 Ответить
То голос сумного коня з телефону ?
показать весь комментарий
21.11.2024 16:09 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2024 18:28 Ответить
Телефон вона просто так в руках тримала?
Звук не міняється хоча вона рухається по відношенню до мікрофонів.
Якщо вже телеграм вони їй заблокували,то смску могли кинути))
Слабенька актерочка)),міміка на пиці під час "я на бріфінгу"))))))))
показать весь комментарий
21.11.2024 18:33 Ответить
- Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще... И тебя к у жину ждать?
показать весь комментарий
21.11.2024 23:44 Ответить
 
 