Спикер МИД РФ Захарова по телефону получает указания во время брифинга: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВИДЕО

Спикер российского МИД Мария Захарова во время брифинга получила по телефону указание не комментировать атаку баллистической ракетой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указание случайно прозвучало в эфире и, вероятно, касается баллистической атаки на Днепр, во время которой, по данным соцсетей, Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж".

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МБР "Рубеж" создавалась в условиях высокой секретности из-за нарушения условий договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, поэтому ее точные характеристики доподлинно неизвестны. По данным из открытых источников ее вес составляет около 50 тонн. В конечной точке полета ракета разделяется на 6 боевых блоков, каждый из которых по 0,3 мегатонны мощностью. Возможная дальность удара оценивается в 6000 км.

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